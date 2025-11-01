雷迪克承認看走眼：山本由伸太強了　「我只是扮演反派」

How do you give a guy $325 million without ever throwing a pitch in MLB — Josh Reddick (@JRedDubDeuce) December 22, 2023

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇投手山本由伸出色表現，讓前太空人隊外野手雷迪克（Josh Reddick）出面「解釋」。

雷迪克曾在兩年前山本加盟道奇時，在社群媒體上發文批評：「竟然給一個還沒在MLB投過一球的投手3.25億美元，這實在太瘋狂了。」

這則貼文當時引起軒然大波。 之後每當山本表現亮眼，這則貼文都會被重新提起，甚至在本次季後賽再次被大量轉傳。山本在世界大賽完投勝後，相關貼文已被播放超過1200萬次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對外界的強烈批評，雷迪克近日在Podcast節目《Crash City Territory》中回應，「我並不後悔。如果他們把那筆錢給了別人，我明天還是會這樣說。這只是我的意見，我在社群上有權發表。」

▲雷迪克（Josh Reddick）。（圖／達志影像／美聯社）

不過他隨後坦言，「那是我的看法，但很明顯是錯的。這傢伙真的太棒了，來到美國之後表現非常非常非常非常非常出色。我承認，我看走眼了。」

雷迪克表示，他幾乎每天都會被道奇球迷提醒這件事，但他不介意，「他們樂在其中，會推文來惹我生氣、破壞我的一天，這讓他們很快樂。我其實覺得挺好玩的。我只是扮演反派而已，今後也會繼續當道奇球迷眼中的反派角色。」

「道奇球迷們，老實說，這並不困擾我。你們就繼續玩吧，享受那兩秒鐘的成就感，然後回去上班。」雷迪克最後說道。

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）