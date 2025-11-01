運動雲

NBA雷霆一哥SGA比賽時家中遭竊！　警方到場嫌犯已逃離

記者游郁香／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）傳出家中遭竊！警方目前已介入調查。案發當下，SGA正隨隊出戰華盛頓巫師，屋內並無人員受傷，嫌犯在警方抵達前便逃離現場。

根據《KOCO News》報導，當地警方於周四晚間約7點45分接獲報案，趕赴吉爾吉斯-亞歷山大家中後，確認當時屋內沒有人，犯嫌也已逃逸。目前尚無人被逮捕，警方也尚未確認是否有財物遭竊。

吉爾吉斯-亞歷山大的家位於奧克拉荷馬市尼可斯丘（Nichols Hills）社區。警方指出，該社區在萬聖節周末及接下來幾周將增派巡邏人力，但強調「沒有理由認為公眾有任何危險」。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、獨行俠狀元弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆球星SGA傳出家中遭竊，案發時人正在比賽中。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，運動員住家遭竊事件近年頻傳。今年2月，美國聯邦當局曾起訴7名智利籍男子，指控他們入侵NFL球星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）、凱爾西（Travis Kelce）及伯羅（Joe Burrow）等多位運動員的住家。檢方指出，這些人隸屬一個南美竊盜集團，專門鎖定職業運動員下手，總共盜走超過200萬美元的財物。

過去一年中，馬提（Ketel Marte）、強森（Andre Johnson）、吉魯（Olivier Giroud）以及NBA球星唐西奇（Luka Dončić）等人，也都曾成為竊賊目標。

現年27歲的吉爾吉斯-亞歷山大在2018年NBA選秀以第11順位被夏洛特黃蜂選中，隨即在選秀日被交易至洛杉磯快艇，僅打一年就轉戰雷霆。這位多倫多出身的後衛近年快速崛起，連續3年入選NBA年度第一隊，2025年更率領雷霆奪下搬遷至奧克拉荷馬後首座NBA總冠軍，個人則加冕得分王、年度MVP及總決賽MVP三冠王。

關鍵字： NBA雷霆吉爾吉斯-亞歷山大ShaiGilgeousAlexander竊案奧克拉荷馬

