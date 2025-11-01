NBA雷霆一哥SGA比賽時家中遭竊！　警方到場嫌犯已逃離

BREAKING: Thunder star Shai Gilgeous-Alexander had his home broken into while he was playing a game at the Paycom Center in OKC last night ????



Multiple police officers responded to the scene and searched the home for several hours.



Thunder General Manager Sam Presti was also… pic.twitter.com/pUGdbtLr9N — Basketball Forever (@bballforever_) October 31, 2025

記者游郁香／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）傳出家中遭竊！警方目前已介入調查。案發當下，SGA正隨隊出戰華盛頓巫師，屋內並無人員受傷，嫌犯在警方抵達前便逃離現場。

根據《KOCO News》報導，當地警方於周四晚間約7點45分接獲報案，趕赴吉爾吉斯-亞歷山大家中後，確認當時屋內沒有人，犯嫌也已逃逸。目前尚無人被逮捕，警方也尚未確認是否有財物遭竊。

吉爾吉斯-亞歷山大的家位於奧克拉荷馬市尼可斯丘（Nichols Hills）社區。警方指出，該社區在萬聖節周末及接下來幾周將增派巡邏人力，但強調「沒有理由認為公眾有任何危險」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雷霆球星SGA傳出家中遭竊，案發時人正在比賽中。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，運動員住家遭竊事件近年頻傳。今年2月，美國聯邦當局曾起訴7名智利籍男子，指控他們入侵NFL球星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）、凱爾西（Travis Kelce）及伯羅（Joe Burrow）等多位運動員的住家。檢方指出，這些人隸屬一個南美竊盜集團，專門鎖定職業運動員下手，總共盜走超過200萬美元的財物。

過去一年中，馬提（Ketel Marte）、強森（Andre Johnson）、吉魯（Olivier Giroud）以及NBA球星唐西奇（Luka Dončić）等人，也都曾成為竊賊目標。

現年27歲的吉爾吉斯-亞歷山大在2018年NBA選秀以第11順位被夏洛特黃蜂選中，隨即在選秀日被交易至洛杉磯快艇，僅打一年就轉戰雷霆。這位多倫多出身的後衛近年快速崛起，連續3年入選NBA年度第一隊，2025年更率領雷霆奪下搬遷至奧克拉荷馬後首座NBA總冠軍，個人則加冕得分王、年度MVP及總決賽MVP三冠王。