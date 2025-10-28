運動雲

感謝10號隊友！魔神樂助樂天封王感動告白　「希望明年能回來」

▲▼2025中職台灣大賽，左起凱樂、威能帝、魔神樂、波賽樂。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽，左起凱樂、威能帝、魔神樂、波賽樂。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台中報導

台灣大賽第5戰，樂天桃猿最終在延長賽以9比7力退中信兄弟，成功以4勝1敗封王，魔神樂生涯首度參與台灣大賽，即為球隊奪下隊史第8座總冠軍立下重要功勞，也讓他在賽後興奮不已。

魔神樂此役先發5局共用95球，被敲6支安打失6分，其中僅1分為自責分，同時送出3次三振與2次四壞球保送，追平總冠軍賽單場最多非自責分聯盟紀錄。

回顧整體季後賽表現，魔神樂在挑戰賽G1先發6.1局失2分吞敗，雖最終結果不利，投球內容仍獲肯定；G4改以中繼身份穩住戰局，1局無失分，最終以季後賽整體防禦率2.45收尾；進入台灣大賽後他更上層樓，魔神樂在G1主投7局僅被敲3安、無失分、僅1次保送並奪2次三振，成功摘下勝投與單場MVP，為球隊打下亮眼開局。

奪冠後面對媒體訪問，魔神樂表達喜悅。他表示：「我現在真的非常興奮、非常開心！最重要的是感謝所有10號隊友一路支持我們、陪著我們走到最後，真的非常感激，謝謝大家。」

外界關注他明年動向，魔神樂也公開釋出續留意願。他坦言：「今年真的是非常棒的一年，在這裡我有很多美好的回憶如果有機會，我當然很希望明年能回來樂天桃猿。」

隨後魔神樂也與球迷在場邊互動，高喊隊伍口號：「We are！」、「Rakuten！」全場跟著呼喊，氣氛也正式嗨到最高點。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒中信兄弟台灣大賽

