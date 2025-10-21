運動雲

左外野深遠飛球「沒有畫面」　詹子賢問了紀老師：我相信他的目睭

▲▼ 中華職棒36年總冠軍G3-詹子賢 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中華職棒36年總冠軍G3-詹子賢 。（圖／記者黃克翔攝）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟在總冠軍賽陷入0比2敗的劣勢之際，21日於大巨蛋客場面對樂天桃猿展現反撲氣勢，靠著詹子賢在2局上轟出左外野全壘打、王政順補上長打建功，最終兄弟以2比0取得關鍵勝利；比賽過程中雖然出現爭議判決，但詹子賢不被動搖，表示相信裁判的眼睛。

賽後受訪時，先是提到G2那支被樂天外野手陳晨威阻殺的安打：「以前也沒看他傳那麼準過，怎麼那一球傳那麼準，可能自己氣沒那麼好，就再努力一點，」詹子賢提及自己那時「感覺運氣不好」，但仍選擇把球「打強一點」，不讓對方輕易接到。

至於今日9局上出現的「沒有畫面」挑戰爭議，詹子賢坦言：「我也不知道，大家也不知道，我問紀老師，他說差一點，我相信他的眼睛，運氣啦。」

談到近況時，詹子賢透露這段時間因請假休息，「都沒什麼練」，重回球隊時感受到隊友的包容與支持，「不知道是不是我讓士氣很不好，結果我回來大家都安慰我，那就有點悲傷的感覺。」

他強調：「隊友、家人都是金錢買不到的東西，大家互相 cover。」

提及那支全壘打後他舉手指天的動作，詹子賢表示：「就感謝上天，也謝謝爸爸，」他說，隊友們回到休息室也只是簡單一句「水喔」，沒有多說什麼，卻足以讓他感受到溫暖。

被問到好兄弟王政順的表現，他笑著說：「他本來就是很好的球員，心理素質也很好，可能平常我都在欺負他（笑），所以他都戰戰兢兢的，」他也幽默提到王政順兩次接高飛球的畫面明明看起來很簡單「卻怎麼接成這樣」，但仍盛讚對方是很好的球員。

對於球隊終於拿下系列首勝，詹子賢認為意義重大：「打球不是一場輸就有什麼戰犯，一場球大家一起贏、一起輸；這一勝讓整個球隊的士氣和凝聚力更提升，我相信會越來越好。」

最後，他特別向球迷表達誠摯感謝：「雖然『感謝』這個詞講起來很簡單，但他們無論我好壞都接受我，能在這裡打球真的很幸福。」

