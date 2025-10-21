詹子賢開轟抬頭指天　賽後爆哭：爸爸你有看到嗎...

▲詹子賢。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟在台灣大賽G3背水一戰，以2比0擊敗樂天桃猿，扳回一城。而這場勝利的主角之一，是帶着喪父之痛歸隊的詹子賢。他在2局上轟出陽春全壘打，一路繞壘時向上指天，賽後他哭得泣不成聲，「我問了一下爸爸在天上有沒有看到……」

詹子賢因父喪請假，到台灣大賽前夕才歸隊。他坦言，這段時間裡沒有練球，也不知道自己打擊的感覺好不好，也害怕影響球隊氣氛，「我一直請假，請到很不好意思。不知道是不是我讓士氣很不好，結果我回來，大家都安慰我。有一點悲傷的感覺，但我也說過，隊友、家人都是金錢買不到的東西，大家一起互相cover。」

當球飛越全壘打牆，想起什麼嗎？他沈默許久，最終難忍淚水，哽咽地說，「就想問爸爸在天上有看到嗎？」他在繞壘時，特別手指向天空，「感謝上天，然後也謝謝爸爸。」

回到休息室時，隊友沒有多說什麼，只輕輕拍了他的肩，「他們知道我內心比較那個，就說『水喔』，沒有再講什麼。」

其實在前一場打擊時，全場球迷早已給他滿滿加油聲。詹子賢說，「比賽還在走，不能因為一個人怎樣就停下來，還是要把球賽比完，全部的比賽比完，再看怎樣跟大家說感謝，後面再來講。」

在這場不能再輸的比賽中，他用球棒、用眼淚，帶起兄弟全隊的士氣，也將這一轟獻給天上的父親。