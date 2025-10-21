藍鳥小葛雷諾被讚「火力與大谷同等級」　兩人2021年爭過全壘打王

▲大谷翔平與小葛雷諾將正面交鋒，兩人皆為聯盟冠軍戰MVP。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

睽違32年再度挺進世界大賽的多倫多藍鳥，將迎戰衛冕軍洛杉磯道奇，《福斯體育》播報員戴維斯（Joe Davis）大讚奪下美聯冠軍戰MVP的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），「現在的他與大谷翔平是同等級的球員。」值得一提的是，大谷與小葛雷諾早在2021年就上演過「全壘打王之爭」。

藍鳥在美聯冠軍戰G7上演驚天逆轉，第7局由開路先鋒史普林格（George Springer）轟出3分砲，率隊以4比3擊退水手，奪下隊史第3座美聯冠軍。系列MVP由小葛雷諾拿下，他在系列賽中猛轟3發全壘打、打擊率高達.385，本季季後賽出賽11場，整體打擊率更飆到.442、貢獻6轟與12打點。

而在國聯冠軍戰，大谷翔平同樣繳出史詩級表現，他G4以投打二刀流身份先發，主投6局僅被敲2安、送出10K無失分，打擊端再轟出3發全壘打，一戰封神奪下系列MVP，率道奇以4連勝晉級，美媒一致形容那是「季後賽史上最偉大的個人表現」。

▲大谷翔平國聯冠軍戰G4締造「3轟＋10K」神蹟，成世界大賽焦點人物。（圖／達志影像／美聯社）

《福斯體育》實況播報員戴維斯今日轉播美聯冠軍戰G7時讚嘆，「如果不是因為在國聯冠軍戰最後一戰的大谷翔平，那小葛雷諾就是這個星球上最出色的打者。」他進一步指出，「現在的小葛雷諾與大谷是同等級的球員，他最近15打數敲出9安、3轟，僅吞下1次三振。」

事實上，這對「火力雙雄」早在2021年就有過正面交鋒。當年效力天使的大谷與小葛雷諾展開激烈的全壘打王爭奪戰，最終由小葛雷諾以48轟險勝大谷的46轟，奪下美聯全壘打王。兩人如今在世界大賽的舞台相遇，各自頂著聯盟冠軍賽MVP光環，再次挑戰彼此極限。