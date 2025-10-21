勇士嚴格管控39歲霍佛德　「背靠背」不出戰至少缺陣15場

▲霍佛德不出戰「背靠背」比賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）今（21）日在球隊訓練後確認，39歲中鋒霍佛德（Al Horford）將不會出戰本季任何「背靠背」賽程，球隊將採取嚴格的輪休管理機制，以確保這位老將在漫長賽季中維持健康。

柯爾指出，這項計畫延續了波士頓塞爾提克時期的做法：「霍佛德不會打背靠背，他整季都不會出戰任何背靠背賽程，這會影響到我們在面對丹佛與波特蘭這2場比賽的輪替，取決於我們選擇讓他打哪場。」

勇士本季共有15次「背靠背」賽程，等於霍佛德至少將因休息缺席15場比賽，上季他替塞爾提克出賽60場、先發42場；在過去4個賽季中，他單季最多打69場，最少則是60場。

柯爾也談到，球隊會判斷霍佛德在每組背靠背中該休哪一場，以及隨賽季進行評估他的健康狀況：「這會是我們每周都討論的議題，由球員健康與表現部副總裁席布里尼（Rick Celebrini）、我本人以及球員一起商量，我們會有計畫，但計畫也可能被突發狀況打亂，不過每周都會有明確安排。」

▲39歲冠軍中鋒霍佛德今夏加盟勇士。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

勇士之所以嚴格控管霍佛德的出賽，是希望能在季後賽前保持健康狀態，然而這樣的安排也帶來陣容輪替的挑戰，柯爾指出，他尚未完全確定開幕戰的固定先發組合，僅透露已有心中人選，但目前不便公開。

柯爾進一步說明：「如果一名球員只能打20分鐘，要他同時先發又打到最後是很奇怪的，中間會有很長一段時間坐在板凳上，所以我們得考慮清楚，像是我不希望格林（Draymond Green）整季都去防守7呎高的大個子，因此我們可能會採取多套先發陣容，目前還沒定案。」

此外，穆迪（Moses Moody）的小腿受傷將使他錯過開幕戰，甚至可能缺席更久。柯爾透露，教練團已針對各種5人組合討論超過1小時：「有些球季你只需要花5分鐘討論輪替，就能看得很清楚，但今年不是這樣，尤其少了穆迪後變得更複雜，不過我對12至13位球員的出賽都相當放心。」

不論輪替名單如何變化，勇士都會堅持現有的霍佛德休養計畫，由席布里尼領導的醫療與表現團隊向來以謹慎著稱，球隊極少讓球員帶傷復出。

霍佛德本人也完全理解這項安排，他在季前最後一場熱身賽後說：「我覺得這裡的醫療團隊非常專業，從我來到這裡的第一天起，他們就協助我準備好能以最佳狀態出賽，對我來說，就是持續遵守計畫，保持穩定，勇士的比賽節奏更快、挑戰不同，我要確保自己隨時維持健康並準備上場。」

霍佛德預計將於明日對陣洛杉磯湖人，迎來他身披勇士球衣的例行賽首戰。