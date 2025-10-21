史普林格逆轉3分砲！藍鳥4：3水手 睽違32年闖世界大賽

GEORGE SPRINGER GO-AHEAD HOME RUN IN GAME 7



WOW!!! pic.twitter.com/Skt9REgmm0 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 21, 2025

記者王真魚／綜合報導

美聯冠軍系列賽第7戰於多倫多羅傑斯中心登場，主場藍鳥在7局下半靠著史普林格（George Springer）一棒逆轉3分砲，以4比3擊敗西雅圖水手，驚險搶下系列賽最終勝利，睽違32年挺進世界大賽。

首局上半，水手由奈勒（Josh Naylor）擊出右外野安打先馳得點，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）跑回本壘。不過藍鳥隨即在1局下追平，瓦修（Daulton Varsho）擊出中間方向安打，史普林格回壘得分，雙方戰成1比1。

水手在3局上靠著羅德里奎茲的中外野陽春砲再度超前，5局上又由強打羅利（Cal Raleigh）補上一發右外野全壘打，取得3比1領先。

比賽進入7局下半，藍鳥展開反攻，先是巴傑（Addison Barger）選到保送上壘，「IKF」凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）補上安打攻占得點圈，隨後由史普林格逮中伸卡球，掃出左外野大牆，一棒率隊逆轉。

這發價值連城的逆轉3分砲，令全場瞬間沸騰。這支全壘打也是史普林格生涯第23支季後賽全壘打，追平舒瓦伯（Kyle Schwarber），並列史上第3位，僅次於奧圖維（José Altuve，27支）與拉米瑞茲（Manny Ramirez，29支）。

難能可貴的是，史普林格在本系列第5戰時右膝遭觸身球擊中，一度被認為無法再上場。但他主動要求總教練史奈德（John Schneider）在第6戰重新排進先發名單，最終在關鍵第7戰以一棒寫下藍鳥球迷永生難忘的歷史時刻。

藍鳥上一次打進世界大賽並奪冠，要回溯至1993年完成連霸時，將在世界大賽迎戰國聯冠軍洛杉磯道奇，並擁有1、2、6、7戰的主場優勢。

▲ 史普林格（George Springer）一棒逆轉3分砲 。（圖／達志影像／美聯社）