羅伯斯揭道奇世界大賽輪值！大谷翔平G4先發　仍可能當終結者

▲大谷翔平確定於世界大賽第4戰先發，若打到G7可能改當終結者。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

道奇「二刀流巨星」大谷翔平即將再度站上世界大賽舞台，總教練羅伯斯（Dave Roberts）在節目《早安羅伯斯》中揭露先發輪值安排，確定大谷將於第4戰登板先發，而若系列賽延長至第7戰，他甚至有可能化身「終結者」，為道奇鎖定勝利。

道奇本季從外卡出發，卻勢如破竹，一路擊敗紅人、費城人與釀酒人，季後賽戰績10勝1敗。球隊能走到這一步，全仰賴「超豪華先發陣容」的穩定發揮，包括山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與大谷翔平，4名王牌合計在季後賽投出1.40的防禦率。

羅伯斯今（21）日在節目中透露，世界大賽將由史奈爾與山本打頭陣，他們能在中5日輪值下投兩場，「因此我計畫讓他們分別負責第1、2戰。」第3戰將由葛拉斯諾登板，大谷則鎖定第4戰先發。

▲道奇「夢幻先發四本柱」大谷翔平、山本由伸、史奈爾、格拉斯諾合體。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

不過，羅伯斯補充道，「翔平比較喜歡充分休息，當他有7到9天的休息時間時，狀態會更好。如果比賽進入第7戰，我可能會讓他從牛棚登板。」 他強調，自己不認為會拖到第7戰，但大谷以「終結者」身份上場的可能性是存在的。

根據「大谷條款」，若以先發身份登板，即使退場仍可保留指定打擊（DH）身分繼續打擊；但若以救援登板，一旦退場就必須離開比賽。羅伯斯坦言這讓情況「有些複雜」，但他相信大谷能靈活應對，「我們會依情況決定，但翔平始終保持備戰狀態。」