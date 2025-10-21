運動雲

>

衛斯布魯克被爆「受不了詹皇太假掰」　美記者新書揭詳細內幕

▲▼前MVP衛斯布魯克被爆對詹姆斯的「虛偽表現」感到厭煩。（圖／達志影像／美聯社）

▲前MVP衛斯布魯克被爆對詹姆斯的「虛偽表現」感到厭煩。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

前年度MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）最近「拒簽」湖人球衣的舉動引起熱議，他在洛城期間與天王詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）未能磨合出良好的化學反應，最近《The Ringer》記者魏茲曼（Yaron Weitzman）更出書爆料，衛少對詹皇的「虛偽表現」感到厭煩。

魏茲曼在新書《好萊塢式結局：勒布朗湖人的夢想與戲劇》中揭露，前MVP衛斯布魯克與詹姆斯在洛城共事期間關係緊繃，兩人之間的嫌隙源自湖人舉辦的「天才系列」（Genius Series）活動。當時球團邀請影星史密斯（Will Smith）分享經驗，詹姆斯先行離場，卻在史密斯入場後回頭熱情發問、全程投入，這段表現讓衛少私下抱怨「太做作」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

作者更透露，衛斯布魯克「早就了解詹姆斯的名聲」，曾見過他「表裡不一」的例子，像是自稱最愛的電影是《教父》卻說不出台詞；帶著《馬爾科姆・X自傳》進入媒體訪談現場，卻講不出心得；甚至誇口自己在布萊恩（Kobe Bryant）單場砍下81分的那晚，事先就預測Kobe會拿70分，結果這段訪談被瘋傳成「迷因」。

▲▼前MVP衛斯布魯克被爆對詹姆斯的「虛偽表現」感到厭煩。（圖／達志影像／美聯社）

另一名消息人士也指出，詹姆斯在活動上的表現讓不少人側目，「那個原本想走的人，現在卻在那裡背誦電影台詞、講對方的一生故事。」看在衛斯布魯克眼裡，這樣的「轉變」更令他反感。

反過來說，詹姆斯對衛斯布魯克的看法也「不遑多讓」。兩人球風難以融合，衛少習慣掌控球權的打法與詹皇、戴維斯格格不入，讓湖人攻防體系陷入混亂。

最終，湖人於2023年2月將衛斯布魯克送走。《ESPN》名記麥克曼奈明（Dave McMenamin）當時形容，這筆交易就像是「從休息室移除一名吸血鬼」。總管佩林卡（Rob Pelinka）重整陣容後，球隊一路挺進西區決賽，但這股氣勢未能延續，2024與2025年季後賽都在首輪出局。

關鍵字： NBA洛杉磯湖人詹姆斯衛斯布魯克

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平挑戰46年首見壯舉　若橫掃3座MVP將成史上第2人

大谷翔平挑戰46年首見壯舉　若橫掃3座MVP將成史上第2人

撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

軟銀闖進日本大賽　古林睿煬球季劃下句點、火腿驚奇之旅告終

軟銀闖進日本大賽　古林睿煬球季劃下句點、火腿驚奇之旅告終

台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95成史上第一人

台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95成史上第一人

史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變『最偉大』

史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變『最偉大』

史普林格逆轉3分砲！藍鳥4：3水手 睽違32年闖世界大賽

史普林格逆轉3分砲！藍鳥4：3水手 睽違32年闖世界大賽

川普稱讚大谷翔平二刀流太厲害了：驚人的天才！

川普稱讚大谷翔平二刀流太厲害了：驚人的天才！

日媒爆火腿鎖定台灣「158公里右投」徐若熙！展開網羅調查

日媒爆火腿鎖定台灣「158公里右投」徐若熙！展開網羅調查

羅伯斯揭道奇世界大賽輪值！大谷翔平G4先發　仍可能當終結者

羅伯斯揭道奇世界大賽輪值！大谷翔平G4先發　仍可能當終結者

啦啦隊女神安芝儇獻人生首跑　寶礦力路跑賽掀藍色浪潮

啦啦隊女神安芝儇獻人生首跑　寶礦力路跑賽掀藍色浪潮

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

熱門新聞

大谷翔平挑戰46年首見壯舉　若橫掃3座MVP將成史上第2人

撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

軟銀闖進日本大賽　古林睿煬球季劃下句點、火腿驚奇之旅告終

台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95成史上第一人

史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變『最偉大』

史普林格逆轉3分砲！藍鳥4：3水手 睽違32年闖世界大賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平挑戰46年首見壯舉

2撿到大谷第三轟要賣掉！美媒估破億

3軟銀闖進日本一　古林睿煬球季結束

4台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95史上第一人

5美名嘴：不懂大谷為何自動變最偉大

最新新聞

1羅伯斯欽點道奇爭冠雙王牌！

2霍佛德不打「背靠背」至少缺陣15場

3史普林格逆轉3分砲！藍鳥闖世界大賽

4溜馬提前鎖定核心　內史密斯2年續約

5道奇世界大賽輪值曝！大谷翔平G4先發

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【重量級10號隊友】波賽樂現身外野應援！被球迷熱情感染一起舞動

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

林立開轟寫紀錄！點出兄弟關鍵時刻韌性：做得非常好的地方

兄弟前2戰0打點平野惠一：真的可惜　盛讚桃猿守備「斯巴拉西」

林子偉美技連發救球隊！謙稱MVP是團隊：我們就是來玩來鬧的

【走不了一點】文化大學陣風飆11級！學生暴雨中爬行超狼狽

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

【有感動到】優先席婦人見男子拄枴杖...立刻1舉動

【過世阿公回來了？】萌娃盯著監視器突喊「阿公在那裡」　媽媽瞬間懂了

【當玩具被搶時】萌娃反應超大方　媽笑：根本不用操心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366