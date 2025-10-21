衛斯布魯克被爆「受不了詹皇太假掰」　美記者新書揭詳細內幕

▲前MVP衛斯布魯克被爆對詹姆斯的「虛偽表現」感到厭煩。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

前年度MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）最近「拒簽」湖人球衣的舉動引起熱議，他在洛城期間與天王詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）未能磨合出良好的化學反應，最近《The Ringer》記者魏茲曼（Yaron Weitzman）更出書爆料，衛少對詹皇的「虛偽表現」感到厭煩。

魏茲曼在新書《好萊塢式結局：勒布朗湖人的夢想與戲劇》中揭露，前MVP衛斯布魯克與詹姆斯在洛城共事期間關係緊繃，兩人之間的嫌隙源自湖人舉辦的「天才系列」（Genius Series）活動。當時球團邀請影星史密斯（Will Smith）分享經驗，詹姆斯先行離場，卻在史密斯入場後回頭熱情發問、全程投入，這段表現讓衛少私下抱怨「太做作」。

作者更透露，衛斯布魯克「早就了解詹姆斯的名聲」，曾見過他「表裡不一」的例子，像是自稱最愛的電影是《教父》卻說不出台詞；帶著《馬爾科姆・X自傳》進入媒體訪談現場，卻講不出心得；甚至誇口自己在布萊恩（Kobe Bryant）單場砍下81分的那晚，事先就預測Kobe會拿70分，結果這段訪談被瘋傳成「迷因」。

另一名消息人士也指出，詹姆斯在活動上的表現讓不少人側目，「那個原本想走的人，現在卻在那裡背誦電影台詞、講對方的一生故事。」看在衛斯布魯克眼裡，這樣的「轉變」更令他反感。

反過來說，詹姆斯對衛斯布魯克的看法也「不遑多讓」。兩人球風難以融合，衛少習慣掌控球權的打法與詹皇、戴維斯格格不入，讓湖人攻防體系陷入混亂。

最終，湖人於2023年2月將衛斯布魯克送走。《ESPN》名記麥克曼奈明（Dave McMenamin）當時形容，這筆交易就像是「從休息室移除一名吸血鬼」。總管佩林卡（Rob Pelinka）重整陣容後，球隊一路挺進西區決賽，但這股氣勢未能延續，2024與2025年季後賽都在首輪出局。