台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95成史上第一人

▲陳玟溥（中）飆出9秒95紀錄，成為台灣史上第一位在正式比賽中跑入10秒內的選手。（圖／台南市政府體育局）

記者柯沛辰／綜合報導

全國運動會田徑20日在雲林登場，台南市新生代短跑好手陳玟溥在100公尺準決賽跑出台灣首見的9秒99，但因現場風速每秒達4公尺，超過規定2.0公尺，未能列入正式紀錄。沒想到，陳玟溥100公尺決賽又飆出9秒95奪下金牌，卻又因為風速每秒2.7公尺超標，無法列入紀錄。

陳玟溥今年在全大運包辦100、200公尺金牌，20日在全運會100公尺預賽跑出生涯最佳10秒26，躍居台灣史上第四，還在準決賽更飆出9.99秒，成為台灣史上第一個在正式比賽跑入10秒內的選手。到了決賽，陳玟溥更以9秒95拿下金牌，可惜2次都因為現場風速超標，只能作為參考，未能列入正式成績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前台灣100公尺全國紀錄，仍是「台灣最速男」楊俊瀚2018年創下的10秒11。

對此，台南市政府體育局也發文祝賀，稱雖然風速超過2.0公尺，成績不列入正式紀錄，但這一刻，台灣短跑的速度極限已被重新定義，「恭喜陳玟溥選手，跑進了台灣田徑的歷史」、「台灣短跑新紀元誕生！」