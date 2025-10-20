軟銀闖進日本大賽　古林睿煬球季劃下句點、火腿驚奇之旅告終

▲軟銀晉級日本一。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

福岡軟銀鷹20日在對戰北海道日本火腿的殊死戰中，由王牌投手莫伊內洛（Livan Moinelo）主投7局失1分，率隊以2比1獲勝，闖進「日本一」總冠軍賽，將於25日對決阪神虎。火腿隊在先吞2敗後雖奮力3連勝上演逆襲，仍無緣晉級，結束戲劇性系列戰，也意味著台灣投手古林睿煬的球季畫下句點。

軟銀在3局下展開攻勢，海野隆司敲出碰到三壘壘包的幸運安打開局，接著「打擊王」牧原大成補上安打，打出本季首支高潮系列賽決勝輪安打，幫助球隊攻佔一、二壘。隨後周東佑京擊出一壘滾地球，靠著清宮幸太郎的失誤攻下首分。

火腿在4局上立即反攻，矢澤宏太與郡司裕也接連擊出二壘安打，迅速扳平比數。

5局下，山川穗高選得保送，兩出局後牧原大成與周東佑京連續敲安形成滿壘，接著川瀨晃擊出適時安打攻下超前分。之後柳町達擊出三壘滾地球，火腿選擇觸殺衝向三壘的周東佑京，三壘審原先判定安全上壘，但經重播挑戰後改判出局，結束該局攻勢。

莫伊內洛此役主投7局，被敲3安打、奪6次三振、失1分，繳出優質先發內容率隊晉級。軟銀靠著關鍵兩局的攻勢拿下2分，川瀨晃成為勝利打點功臣。反觀火腿全場僅敲3支安打，雷耶斯（Franmil Reyes）5打數掛零，還吞下2次三振，打線遭到完全壓制。

古林睿煬本季例行賽出賽7場，戰績2勝1敗，包含1場完封勝，共投32.1局失16分、防禦率3.62。他在6月初因「左側腹斜肌受傷」降至二軍，經過3個月復健後回到一軍轉往牛棚發展。9月23日於一軍中繼2局無失分，原定9月30日先發對軟銀，但因身體狀況不佳臨時取消。

直到10月19日高潮系列賽決勝輪背水一戰，他臨危受命先發，主投4.2局，用65球僅被敲2安、送出6次三振、1次保送、無失分，最快球速達157公里，雖無勝投進帳，但以亮眼內容為本季劃下令人印象深刻的句點。