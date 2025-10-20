運動雲

>

史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變『最偉大』

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平在國聯冠軍戰G4上演「單場3轟＋10K」神蹟，掀起「史上最強」爭論。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「二刀流巨星」大谷翔平再度掀起美國棒壇激辯！在國聯冠軍戰第4戰上演「單場3轟＋10K」的傳奇一役後，不少美媒與球員爭相讚嘆他是「史上最強」。然而，美國體育界內部也出現反對聲音，有專家直言，「我不明白為什麼他就自動成為『最偉大』。」

大谷在當地時間10月17日對釀酒人的比賽中，以「第一棒、投手兼指定打擊」身分先發，主投6局又2人次，僅被敲2安打、無失分並送出10K，還轟出3發全壘打，締造大聯盟史上首位「單場3轟＋10K」的神蹟。這場壓倒性的「個人秀」讓全美媒體為之震撼，《福斯體育》球評弗蘭德（Ben Verlander）更形容，「這可能是體育史上最偉大的單場表現。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，美國Podcast節目《Pod of Fame》主持人米洛夫（Jim Miloch）卻提出不同意見，「我無法理解。」他指出，以目前的生涯節奏來看，大谷可能累積約2200支安打、475轟、1300打點、60勝與不到1000局投球，「看到這樣的數字，怎能讓他排在亞倫（Hank Aaron）、梅斯（Willie Mays）、賈里格（Lou Gehrig）或威廉斯（Ted Williams）之上？」

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像）

▲美國球評弗蘭德盛讚大谷表現「堪稱體育史上最偉大」，但也有人提出質疑。（圖／達志影像／美聯社）

米洛夫的言論引發網友熱烈討論，有人反駁，「老虎伍茲（Tiger Woods）不是大滿貫最多的球員，喬丹（Michael Jordan）也不是得分或冠軍戒最多的人，但他們仍被視為史上最偉大。」不過米洛夫仍堅持立場，「現在稱他是史上最強還太早，這只是當下熱潮的延伸。」

米洛夫肯定大谷擁有「最強」天賦，「他正在完成前所未見的事，這無庸置疑。」但他也補充道，「我不明白，為什麼光憑這樣，就能自動得出『他是史上最偉大選手』的結論。」在他看來，大谷距離史上最強打者還有距離；至於投球，若以目前的累積的局數來看，「他不可能拿到賽揚獎，因為投球局數不夠。 」

米洛夫進一步舉例，「梅斯身為中外野手，生涯累積守備超過24000局，展現出被公認為『史上最強防守』的實力。而大谷的生涯投球局數若不到1000局，那只是一般救援投手的水準。」

「假設在打擊方面他與梅斯實力相當，即便如此，我也會選擇那位在防守上累積了24倍局數、同時展示了史詩級守備的球員。」米洛夫解釋道，「大谷正在做的事情的確是非常罕見的，不過最終，『持續統治的時間長短』將成為決定他是否能被稱為史上最強的關鍵。如果這不是衡量標準，那大家或許早就認為柯法克斯（Sandy Koufax）或吉布森（Bob Gibson）才是史上最強投手了。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

高雄代表隊出賽全運會大出包　女籃全隊「忘帶選手證」遭判失格

高雄代表隊出賽全運會大出包　女籃全隊「忘帶選手證」遭判失格

台灣大賽G3先發投手出爐　兄弟韋禮加對決桃猿黃子鵬

台灣大賽G3先發投手出爐　兄弟韋禮加對決桃猿黃子鵬

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平奪MVP卻顯困惑　球迷讚謙虛：「欸～不用啦」表情太可愛

大谷翔平奪MVP卻顯困惑　球迷讚謙虛：「欸～不用啦」表情太可愛

大谷翔平太會賺！道奇7億美元巨約「1季回本」　日旅客暴增近9成

大谷翔平太會賺！道奇7億美元巨約「1季回本」　日旅客暴增近9成

前西武監督讚古林睿煬「強勢壓制」　與軟銀先發形成明顯對比

前西武監督讚古林睿煬「強勢壓制」　與軟銀先發形成明顯對比

水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

熱門新聞

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

高雄代表隊出賽全運會大出包　女籃全隊「忘帶選手證」遭判失格

台灣大賽G3先發投手出爐　兄弟韋禮加對決桃猿黃子鵬

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾是洋基頭號新秀！強打捕手車禍身亡

2全運會大烏龍！高雄女籃忘帶選手證失格

3台灣大賽G3先發投手出爐　韋禮加對黃子鵬

4杜蘭特續約　生涯總薪資183億創紀錄

5以為詹子賢不舒服　林子偉揭暖心細節

最新新聞

1GOATANI誕生！紐約媒體替大谷造字

2美名嘴：不懂大谷為何自動變最偉大

3滑板世界冠軍訪台　休斯頓獻藝全場瘋狂

4台灣大賽G3先發投手出爐　韋禮加對黃子鵬

5大谷能破魔咒？道奇遇不祥紀錄

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

防禦率王羅戈G1表現失常！　張閔勛：他其實投得不差

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

曾頌恩瑕疵？平野惠一：漏洞需反省　陳晨威認弄巧成拙上二壘

魔神樂G1強壓兄弟但露疲態？　張閔勛笑：他本來就撲克臉

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看

楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

楊謹華.柯佳嬿突「嘴對嘴接吻」　她們害羞互誇：滿好親的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366