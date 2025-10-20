史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變『最偉大』

▲大谷翔平在國聯冠軍戰G4上演「單場3轟＋10K」神蹟，掀起「史上最強」爭論。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「二刀流巨星」大谷翔平再度掀起美國棒壇激辯！在國聯冠軍戰第4戰上演「單場3轟＋10K」的傳奇一役後，不少美媒與球員爭相讚嘆他是「史上最強」。然而，美國體育界內部也出現反對聲音，有專家直言，「我不明白為什麼他就自動成為『最偉大』。」

大谷在當地時間10月17日對釀酒人的比賽中，以「第一棒、投手兼指定打擊」身分先發，主投6局又2人次，僅被敲2安打、無失分並送出10K，還轟出3發全壘打，締造大聯盟史上首位「單場3轟＋10K」的神蹟。這場壓倒性的「個人秀」讓全美媒體為之震撼，《福斯體育》球評弗蘭德（Ben Verlander）更形容，「這可能是體育史上最偉大的單場表現。」

不過，美國Podcast節目《Pod of Fame》主持人米洛夫（Jim Miloch）卻提出不同意見，「我無法理解。」他指出，以目前的生涯節奏來看，大谷可能累積約2200支安打、475轟、1300打點、60勝與不到1000局投球，「看到這樣的數字，怎能讓他排在亞倫（Hank Aaron）、梅斯（Willie Mays）、賈里格（Lou Gehrig）或威廉斯（Ted Williams）之上？」

▲美國球評弗蘭德盛讚大谷表現「堪稱體育史上最偉大」，但也有人提出質疑。（圖／達志影像／美聯社）

米洛夫的言論引發網友熱烈討論，有人反駁，「老虎伍茲（Tiger Woods）不是大滿貫最多的球員，喬丹（Michael Jordan）也不是得分或冠軍戒最多的人，但他們仍被視為史上最偉大。」不過米洛夫仍堅持立場，「現在稱他是史上最強還太早，這只是當下熱潮的延伸。」

米洛夫肯定大谷擁有「最強」天賦，「他正在完成前所未見的事，這無庸置疑。」但他也補充道，「我不明白，為什麼光憑這樣，就能自動得出『他是史上最偉大選手』的結論。」在他看來，大谷距離史上最強打者還有距離；至於投球，若以目前的累積的局數來看，「他不可能拿到賽揚獎，因為投球局數不夠。 」

米洛夫進一步舉例，「梅斯身為中外野手，生涯累積守備超過24000局，展現出被公認為『史上最強防守』的實力。而大谷的生涯投球局數若不到1000局，那只是一般救援投手的水準。」

「假設在打擊方面他與梅斯實力相當，即便如此，我也會選擇那位在防守上累積了24倍局數、同時展示了史詩級守備的球員。」米洛夫解釋道，「大谷正在做的事情的確是非常罕見的，不過最終，『持續統治的時間長短』將成為決定他是否能被稱為史上最強的關鍵。如果這不是衡量標準，那大家或許早就認為柯法克斯（Sandy Koufax）或吉布森（Bob Gibson）才是史上最強投手了。」