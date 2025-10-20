台灣大賽G3先發投手出爐　兄弟韋禮加對決桃猿黃子鵬

▲中信兄弟洋投韋禮加。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣大賽G3將於21日晚間在台北大巨蛋登場，中信兄弟由韋禮加掛帥先發，樂天桃猿則推出黃子鵬應戰。

韋禮加本季在例行賽出賽3場，戰績1敗、尚未拿下勝投，且在一、二軍皆未與樂天桃猿交手過，預料桃猿打線需要花些時間適應他的投球節奏。

黃子鵬本季出賽25場，對中信兄弟共有4場登板，戰績2勝2敗，投20.2局失14分（其中11分為自責分），對戰防禦率4.79。他被敲出2發全壘打，分別是詹子賢與王政順轟出。王威晨生涯對戰黃子鵬打擊率高達4成55、詹子賢則為4成44，兩人都是必須嚴加提防的打者。這將是黃子鵬生涯在台灣大賽第11場出賽、第4場先發，前一次在台灣大賽對戰兄弟是2022年11月8日，投4.1局失6分吞敗。

兄弟目前在系列賽以0勝2敗陷入劣勢，必須在第3戰止敗搶勝，奪冠機率才有機會回升至34.8%。根據聯盟紀錄，過去總冠軍賽前3戰取得1勝2敗（包含先勝1場賽制）的球隊共有23次，其中有8隊最終逆轉奪冠；反之，若桃猿拿下3連勝取得聽牌優勢，將握有絕對主動權——歷史上曾9次出現3連勝的球隊，全數都最終奪冠。

▲黃子鵬。（圖／樂天桃猿提供）