大谷能破魔咒？道奇遇不祥紀錄　聯盟冠軍戰橫掃晉級球隊從未奪冠

▲▼羅伯斯盛讚大谷翔平：「史上最強季後賽表現！」 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇以4連勝橫掃釀酒人晉級世界大賽，但歷史數據對「4連勝球隊」並不樂觀。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇本季以4連勝橫掃釀酒人，率先晉級世界大賽，不過大聯盟官方網站《MLB.com》的資深記者、被稱為「紀錄女神」的藍斯（Sarah Langs），揭露一項令人「不安」的歷史數據，自1985年以來，凡是聯盟冠軍戰以4連勝「全勝」晉級的球隊，最終都無法奪下世界大賽冠軍。

藍斯今（20）日在X（原Twitter）上分享這項統計數據。她指出，今年的情況與過去4次完全相同，一方聯盟冠軍戰以「橫掃」結束（道奇），另一方則戰到最終第7戰（藍鳥與水手系列賽）。

▲▼羅伯斯盛讚大谷翔平：「史上最強季後賽表現！」 。（圖／達志影像／美聯社）

▲歷史數據顯示，1985年以來橫掃晉級的球隊從未在世界大賽奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

根據統計，自聯盟冠軍戰改為7戰4勝制的1985年以來，曾出現過4次相同的情況，分別是1988年、2006年、2007年與2012年。結果全數由「打滿7戰」的球隊在世界大賽奪冠，而「4連勝晉級」的一方則全敗。這意味著歷史上從未有「橫掃晉級」的球隊能在世界大賽封王。

道奇今年靠著「二刀流巨星」大谷翔平的神級表現一路高歌猛進，但面對這項「不祥」紀錄，他們是否能打破宿命、完成衛冕？道奇也將挑戰隊史首度在本世紀完成「2連霸」，同時力圖改寫這項長達40年的魔咒。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平世界大賽釀酒人美職棒歷史紀錄

