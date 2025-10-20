高雄代表隊出賽全運會大出包　女籃全隊「忘帶選手證」遭判失格

▲出賽全運會爆大烏龍，高雄女籃「忘帶選手證」遭判失格。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄代表隊大出包！2025全國運動會在雲林登場，高雄市女子籃球隊原訂在19日對戰台南隊，未料竟發生「全隊沒帶選手證」的超大烏龍，遭大會取消資格。對此，高雄市運發局證實表示，球隊確實因疏失無法出賽，已請體育總會要求籃球委員會及帶隊教練檢討缺失。

高雄市女籃代表隊在6月全運會資格賽中順利晉級，近日8強賽開打，高雄隊18日首戰對決台北隊落敗，19日準備對決台南隊時，竟然發生全隊忘帶選手證的大烏龍，遭大會取消比賽資格，判定落敗，晉級決賽幾乎成了不可能的任務。

▲高雄女籃代表隊拚進8強賽，卻因忘帶選手證大烏龍，晉級決賽成不可能的任務。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，高雄女籃代表隊的選手證，由某位隊職員集中保管，比賽當天該職員竟忘記將選手證拿下車，等到要出示選手證時才發現大事不妙。然而車輛已駛離比賽場地，高雄隊無法在大會規定時間內出示選手證，遭判定失格，讓在場選手、教練相當錯愕。

對此，高市府運發局表示，經向體育總會籃球委員會以及球隊查證後，球隊確實因疏失無法出賽，運發局已請體育總會要求籃球委員會及帶隊教練檢討缺失，同時鼓勵球員全力以赴，繼續爭取佳績。對於相關責任，將等賽程結束後，依規定辦理。