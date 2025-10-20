大谷翔平挑戰46年首見壯舉　若橫掃3座MVP將成史上第2人

▲大谷翔平以「單場3轟＋10K」奪下國聯冠軍戰MVP，將挑戰包辦3項MVP紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「二刀流巨星」大谷翔平率領洛杉磯道奇連2年闖世界大賽後，他將挑戰成為自1979年史達吉爾（Willie Stargell）以來、史上第2位包辦例行賽MVP、聯盟冠軍戰MVP與世界大賽MVP的球員，若成功，將改寫46年未見的傳奇紀錄。

道奇本季奪下隊史第26座國聯冠軍、連兩年挺進世界大賽，而大谷在國聯冠軍戰中榮獲MVP。他在第4戰以「第一棒、投手兼指定打擊」身分先發，主投6局又2人次僅被敲2安打、無失分、飆出10K，用復出後最多的100球繳出壓制性表現；打擊端更轟出3發全壘打，成為大聯盟季後賽史上第11位單場3轟球員，再度震撼美國棒壇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自1903年美、國聯冠軍首次對決以來，這項巔峰舞台已有超過120年的歷史，留下無數經典時刻，包括1956年洋基投手拉森（Don Larsen）在「地鐵大戰」中投出史上首場完全比賽、1977年「十月先生」傑克森（Reggie Jackson）在對道奇的第6戰連轟3發全壘打、1988年吉布森（Kirk Gibson）在首戰代打轟出逆轉再見全壘打，以及1991年莫里斯（Jack Morris）於第7戰投出10局完封勝等，皆被載入棒球史冊。

▲道奇將連兩年挑戰世界大賽冠軍，大谷的歷史性表現備受全球矚目。（圖／翻攝自X）

至於投打雙棲的經典案例，則要回溯至1970年巴爾的摩金鶯投手麥克納利（Dave McNally），他是史上第一位在世界大賽擊出滿貫全壘打的投手，也為「雙棲傳奇」留下雛形。如今，大谷即將再度挑戰不可能。

若他在世界大賽再度奪下MVP，將追平匹茲堡海盜傳奇「Pop」史達吉爾的壯舉。這位左手強打在1979年帶領球隊稱霸國聯，先後在聯盟冠軍戰及世界大賽繳出火燙表現，在聯盟冠軍戰打擊率.455、2轟、6打點；在世界大賽打擊率.400、3轟、7打點，一舉橫掃3項MVP，寫下史無前例的偉業。

▲大谷在國聯冠軍戰第4戰轟出右外野場外特大號全壘打，重現史達吉爾的傳奇畫面。（圖／達志影像／美聯社）

巧合的是，史達吉爾也曾在1969年與1973年兩度於道奇球場擊出場外全壘打。今年，費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）相隔52年再現壯舉，而大谷則在國聯冠軍戰第4戰擊出飛越右外野牆外的特大號全壘打，宛如向傳奇致敬。

如今，全世界的目光再度聚焦於這位「二刀流傳奇」身上，他能否在世界大賽最高舞台上再創歷史，成為史上第2位單季囊括3座MVP的球員？同時，道奇也將力拚隊史首次在本世紀完成世界大賽2連霸。