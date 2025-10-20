大谷翔平太會賺！道奇7億美元巨約「1季回本」　日旅客暴增近9成

▲大谷效應驚人，道奇靠全球行銷與日企合作，1季就回收7億美元合約成本。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇在「二刀流巨星」大谷翔平身上砸下的7億美元巨約，僅過了1季就回本。前《ESPN》華裔記者李（Joon Lee）報導，道奇只靠首季的門票、周邊商品與全球行銷合作收益，便幾乎賺回大谷那份10年的高價合約，甚至日本赴洛杉磯的旅遊人數都增加了近90%。

李指出，道奇在2024年收入高達7億5000萬美元，大谷「效應」對球團財務的影響遠超預期，「很難低估大谷在日本的影響力，他在當地被報導的程度就像國家領導人一樣。」這種關注度直接轉化為旅遊與門票收益，現在有大量日本球迷專程飛往洛杉磯，只為進道奇球場看他比賽。

根據《華爾街日報》統計，自大谷加盟道奇後，日本赴洛杉磯旅遊人數暴增近90%，而道奇球場的亞洲觀眾比例也明顯提升。

▲《華爾街日報》報導日本赴洛杉磯旅遊人數暴增近90%，掀起「大谷觀光潮」。（圖／達志影像／美聯社）

除了球迷帶來的「票房奇蹟」，道奇還在簽下大谷與日本投手山本由伸後，迅速與多家日企展開合作，包括旅行社JTB、化妝品品牌Kose及全日本航空（ANA）等。這些企業的贊助與聯名行銷，使球隊在不到兩季內就回收全部7億美元的合約成本。

「無論日本企業或國際品牌，大家都想搭上『大谷效應』。」李指出，「棒球界有很多優秀球員，但只有一個大谷翔平，他的存在讓與道奇合作的廣告價值出現巨大溢價。」

道奇隊近年積極打造明星陣容，已連兩年闖進世界大賽，朝王朝之路邁進。不過，擁有大谷後的收益早已超越球場層面，他不僅是勝利的關鍵，更是帶動全球經濟效應的超級品牌。