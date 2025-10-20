藍鳥22歲新秀寫歷史　小葛雷諾轟第6發盛讚：年輕又渴望勝利

▲耶薩維奇（Trey Yesavage）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

面臨淘汰邊緣的藍鳥展現韌性，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在5局下開轟，打出本季季後賽第6發全壘打，不僅拉開比分，更追平隊史季後賽最多轟紀錄。藍鳥在美聯冠軍系列賽G6最終以6比2取勝，成功將戰線延長至第7戰，保住晉級希望。「他帶著能量登場，年輕又渴望勝利，」小葛雷諾賽後稱讚表現優異的22歲新秀投手耶薩維奇（Trey Yesavage）。

小葛雷諾的這支全壘打讓他追平包提斯塔（José Bautista）與卡特（Joe Carter），三人並列藍鳥隊史季後賽生涯最多6轟紀錄。巧合的是，包提斯塔也在賽前擔任開球嘉賓，見證後輩改寫歷史。

22歲新秀投手耶薩維奇此役一路封鎖水手打線，直到6局上才被攻破。他先發5.2局，被敲6支安打（其中5支是一壘安打）失2分，送出7次三振。其中5次三振與兩次雙殺球都來自他的招牌指叉球，本場更投出生涯新高的31顆指叉球，造成10次揮空與5次滑球揮空。耶薩維奇本季大聯盟僅先發6場，其中3場就在季後賽。他在季後賽先發3戰拿下2勝，例行賽僅贏過1場。

水手多次攻佔滿壘卻無功而返。3局上羅利（Cal Raleigh）擊出三壘—游擊—投手雙殺打，4局上克勞佛（J.P. Crawford）也擊出4-6-3雙殺，兩次滿壘機會都被守備瓦解，錯失反攻良機。

耶薩維奇受訪時說，「我只是相信自己，我知道我的球路能在這個層級立足，我也知道隊友會全力守備。能連續三局靠雙殺化解危機，真的太關鍵了。」

水手本場發生全季單場最多的3次失誤，成為敗因之一。相比之下，藍鳥在10場季後賽僅出現4次失誤，守備更穩健。

藍鳥打破連續4場淘汰戰不勝的陰霾，將系列賽扳成3比3平手。這是藍鳥隊史上第二次打到第7戰，上一次是在1985年對堪薩斯市皇家隊的美聯冠軍賽，當時藍鳥落敗。水手隊將迎來球團史上首次季後賽第7戰。

雙方將在台灣時間週二早上進行第7戰生死對決，勝者將晉級世界大賽，對上國聯冠軍洛杉磯道奇，角逐本季最高榮耀。