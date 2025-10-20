大谷翔平奪MVP卻顯困惑　球迷讚謙虛：「欸～不用啦」表情太可愛

▲大谷翔平獲頒系列賽MVP，但他在台上露出略顯「困惑」的表情，引發球迷熱議。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流巨星」大谷翔平在國聯冠軍戰G4以「第一棒、投手兼指定打擊」身分先發，投打兩端都繳出驚人表現，轟出3發全壘打，主投6局無失分、送出10次三振，賽後獲選為系列賽MVP，轉播畫面卻捕捉到他「似乎有點不自在」的模樣，引發球迷熱議。

系列賽第1至第3戰中，大谷的打擊狀況並不理想，打擊率僅.182（11打數2安打）、1打點、1次盜壘，上壘率.357。不過到了第4戰，他以「二刀流」身份徹底爆發。首局投球時雖先送出保送，但隨即連飆三振化解危機，接著在自己的第一個打席就轟出首打席全壘打。第4局與第7局他又分別開轟，成為季後賽史上第11位單場擊出3支全壘打的球員。

道奇最終以4連勝晉級世界大賽，球員們穿上「聯盟冠軍」紀念T恤重返球場慶祝。在球隊登上特設舞台、準備宣佈系列MVP的時候，大谷站在最前排。就在道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）走近他身邊時，鏡頭捕捉到大谷露出似乎有些「不太高興」的表情。幾秒後，主持人宣布他獲選為系列賽MVP。

▲球迷笑稱大谷的反應「太可愛又太翔平」，讚他是「謙虛的化身」。（圖／達志影像／美聯社）

大谷在台上發表感言時說，「大家的加油聲給了我很大的力量，這座獎盃是代表全隊拿下的。接下來我們還有4場比賽要全力去贏。」最後他笑著補充，「各位今晚記得喝杯好酒慶祝吧。」

然而，令球迷議論的正是他那份「看似不太開心」的神情。有人留言，「看起來沒那麼高興呢（流汗）」、「那個『欸～不用啦』的表情太可愛了」、「謙虛到極點」、「翔平真的太經典了」、「他根本對這獎沒興趣，因為他的目標還在更遠的地方。」

其實，本屆國聯冠軍戰MVP確實有不少競爭者。首戰先發投8局僅被敲1安、無失分並送出10K的2屆賽揚強投史奈爾（Blake Snell），以及第2戰投出球團睽違21年的季後賽完投勝的山本由伸，也都是重要功臣。或許大谷會覺得，「我只是好好打了一場比賽而已，為什麼要我拿這個獎？」這樣的想法，也正體現了他一貫的謙遜風格。