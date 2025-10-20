運動雲

>

大谷翔平奪MVP卻顯困惑　球迷讚謙虛：「欸～不用啦」表情太可愛

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平獲頒系列賽MVP，但他在台上露出略顯「困惑」的表情，引發球迷熱議。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流巨星」大谷翔平在國聯冠軍戰G4以「第一棒、投手兼指定打擊」身分先發，投打兩端都繳出驚人表現，轟出3發全壘打，主投6局無失分、送出10次三振，賽後獲選為系列賽MVP，轉播畫面卻捕捉到他「似乎有點不自在」的模樣，引發球迷熱議。

系列賽第1至第3戰中，大谷的打擊狀況並不理想，打擊率僅.182（11打數2安打）、1打點、1次盜壘，上壘率.357。不過到了第4戰，他以「二刀流」身份徹底爆發。首局投球時雖先送出保送，但隨即連飆三振化解危機，接著在自己的第一個打席就轟出首打席全壘打。第4局與第7局他又分別開轟，成為季後賽史上第11位單場擊出3支全壘打的球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇最終以4連勝晉級世界大賽，球員們穿上「聯盟冠軍」紀念T恤重返球場慶祝。在球隊登上特設舞台、準備宣佈系列MVP的時候，大谷站在最前排。就在道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）走近他身邊時，鏡頭捕捉到大谷露出似乎有些「不太高興」的表情。幾秒後，主持人宣布他獲選為系列賽MVP。

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲球迷笑稱大谷的反應「太可愛又太翔平」，讚他是「謙虛的化身」。（圖／達志影像／美聯社）

大谷在台上發表感言時說，「大家的加油聲給了我很大的力量，這座獎盃是代表全隊拿下的。接下來我們還有4場比賽要全力去贏。」最後他笑著補充，「各位今晚記得喝杯好酒慶祝吧。」

然而，令球迷議論的正是他那份「看似不太開心」的神情。有人留言，「看起來沒那麼高興呢（流汗）」、「那個『欸～不用啦』的表情太可愛了」、「謙虛到極點」、「翔平真的太經典了」、「他根本對這獎沒興趣，因為他的目標還在更遠的地方。」

其實，本屆國聯冠軍戰MVP確實有不少競爭者。首戰先發投8局僅被敲1安、無失分並送出10K的2屆賽揚強投史奈爾（Blake Snell），以及第2戰投出球團睽違21年的季後賽完投勝的山本由伸，也都是重要功臣。或許大谷會覺得，「我只是好好打了一場比賽而已，為什麼要我拿這個獎？」這樣的想法，也正體現了他一貫的謙遜風格。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平國聯冠軍戰MVP

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

波賽樂左外野應援超投入　籃籃分享人生第一次體驗：波真的很有愛

波賽樂左外野應援超投入　籃籃分享人生第一次體驗：波真的很有愛

兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

前西武監督讚古林睿煬「強勢壓制」　與軟銀先發形成明顯對比

前西武監督讚古林睿煬「強勢壓制」　與軟銀先發形成明顯對比

大谷翔平奪MVP卻顯困惑　球迷讚謙虛：「欸～不用啦」表情太可愛

大谷翔平奪MVP卻顯困惑　球迷讚謙虛：「欸～不用啦」表情太可愛

古林睿煬超乎預期！原本設定3局投4.2局獲讚　捕手搭檔曝關鍵策略

古林睿煬超乎預期！原本設定3局投4.2局獲讚　捕手搭檔曝關鍵策略

Rosé今天吃鹹酥雞！

熱門新聞

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

波賽樂左外野應援超投入　籃籃分享人生第一次體驗：波真的很有愛

兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾是洋基頭號新秀！強打捕手車禍身亡

2杜蘭特續約　生涯總薪資183億創紀錄

3大谷封神表現後10小時　紀念T就開賣

4以為詹子賢不舒服　林子偉揭暖心細節

5波賽樂應援超投入　籃籃人生第一次體驗

最新新聞

1女神安芝儇人生首跑　寶礦力路跑完賽

2想跟唐西奇打國際賽　湖人海耶斯申請歸化

3大谷太會賺！道奇7億美元巨約1季回本

4U19籃球聯盟　德國帥哥泰斯學偶像SGA

5大谷翔平挑戰WS5紀錄　官網：小菜　

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

防禦率王羅戈G1表現失常！　張閔勛：他其實投得不差

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

曾頌恩瑕疵？平野惠一：漏洞需反省　陳晨威認弄巧成拙上二壘

魔神樂G1強壓兄弟但露疲態？　張閔勛笑：他本來就撲克臉

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看

楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

楊謹華.柯佳嬿突「嘴對嘴接吻」　她們害羞互誇：滿好親的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366