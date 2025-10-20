中信兄弟力拚止敗　第3戰若勝奪冠機率34.8％、再敗恐歸零

▲中信兄弟。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟在台灣大賽前2戰僅攻下1分，陷入2連敗劣勢。第3戰將繼續在台北大巨蛋「客場」出戰樂天桃猿，若能搶下此戰勝利，奪冠機率為34.8%；反之，若讓對手取得3勝0敗的聽牌優勢，奪冠機率為零。

根據中職聯盟歷年紀錄，過去總冠軍賽前3戰取得1勝2敗（包含先勝1場賽制）的球隊，共有23次，其中8次最終奪冠，分別是：1991年統一、1997年味全、2001年兄弟、2008年統一、2015年Lamigo、2016年義大、2020年統一、2023年味全。

檢視兄弟隊史紀錄，2001年曾以1勝2敗開局最終奪冠，其餘在2009、2017、2019年皆失敗，累計1勝2敗開局的奪冠機率為25%。兄弟曾在2014年與桃猿交手，當時同樣以0勝2敗開局，最終遭到桃猿直落四橫掃出局。

至於在總冠軍賽前3戰取得3勝0敗聽牌的球隊，9次皆成功奪冠，分別是：1999年味全、2002年兄弟、2005年興農、2006年La New、2010年兄弟、2013年統一、2014年Lamigo、2021年中信兄弟、2022年中信兄弟。換言之，若兄弟陷入0勝3敗劣勢，將必須挑戰史無前例的大逆轉，桃猿3勝0敗則有絕對優勢。