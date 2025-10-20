梅西收官戰上演帽子戲法！29球獲金靴獎　有望連霸MVP創歷史

MESSI HAT TRICK ???????????? pic.twitter.com/8UUpchR956 — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025

記者游郁香／綜合報導

邁阿密國際隊長、阿根廷球王梅西（Lionel Messi）再度締造紀錄！他在美國職業足球大聯盟（MLS）例行賽最後一戰上演帽子戲法，外加1次助攻，率隊以5比2擊敗納許維爾SC，最終以28場29球的驚人數據榮獲本季金靴獎，首次加冕MLS得分王，還有望成為首位連霸MVP的球員。

梅西在本季收官戰第35分鐘，在禁區弧頂轟入首球，第63分鐘操刀罰點球再下一城，第81分鐘於禁區中央左腳射門完成帽子戲法，最終還助攻塞戈維亞（Telasco Segovia）補時進球，全場貢獻「3進球1助攻」，率隊以5比2大勝納許維爾。

這位8度榮獲金球獎的傳奇球星，本季不僅以29球奪下金靴，同時送出全聯盟最多的19次助攻，合計「48次進球參與」，僅比貝拉（Carlos Vela）保持的49次MLS單季紀錄少1次。

在美職聯歷史上，只有3位球員在單季例行賽的進球數超過梅西，分別是貝拉（34球）、馬丁尼茲（Josef Martínez，31球）與伊布（Zlatan Ibrahimovic，30球）。

邁阿密後衛弗雷（Ian Fray）直言，「有梅西在場上，我們每一晚都擁有優勢。真的沒有足夠的詞可以形容他。」梅西的表現讓邁阿密國際以東區第3名結束例行賽，季後賽首輪將再度對決納許維爾，並擁有主場優勢。

主帥馬斯切拉諾（Javier Mascherano）也大讚，「關於梅西，我已經無話可說。他今天依然無與倫比，正如往常一樣。如果還有人對他本季的表現存疑，今晚他已經徹底證明一切。他應該再次拿下MVP，因為他展現的一切都配得上這個榮譽。」

梅西去年以20球、16助攻的成績榮膺2024年MLS最有價值球員（MVP），帶領邁阿密奪得「球迷盾」（Supporters’ Shield）並創下單季最高積分紀錄。若本季再度奪下MVP，他將成為美職聯史上首位2連霸MVP獎項的球員。

