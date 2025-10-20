運動雲

柳賢振睽違6579天重返季後賽　韓華鷹力拚聽牌

▲柳賢振。（圖／截自韓華鷹官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹睽違多年以年度第二名之姿闖進季後賽，與三星獅交手前兩戰，首戰以9比8險勝，第2戰以3比7落敗。第3戰將前往大邱客場，由老將柳賢振登板，力拚聽牌機會，這也是他睽違6579天再度登上韓職季後賽舞台。

韓華鷹引以為傲的洋投雙王牌龐塞與瑞恩表現不如預期。龐塞在首戰投6局失6分（5責失），瑞恩在次戰投4局失5分，吞下敗投。賽後總教練金卿文感嘆：「這就是棒球困難的地方。」

韓華鷹19日第2戰火力遭到三星獅本土投手崔原態壓制，他投7局，被敲4支安打（包含1發全壘打），僅失1分，率隊拿下關鍵勝利，也是他季後賽第2次優質先發。韓媒《STN》形容他從「秋天的弱者」蛻變為「秋天的男人」。過去他在季後賽18場出賽，戰績2敗1救援3中繼，防禦率高達11.16，今年的蛻變令人驚艷。

崔原態坦言自己有些固執，例行賽常依照自己的想法投球，導致控球不佳。如今能慢慢控制自己，專注於配球。明年春訓開始，會多與資深捕手姜珉鎬練習配球，也非常感謝對方的引導，這是他能繳出好投的最大原因。

韓華與三星目前戰成1勝1敗平手，第3戰21日將移師三星大邱主場。三星獅將派出胡拉多（Ariel Jurado）先發，他在休息6天後再度登板，體力與狀態都已完全恢復，準備迎接與柳賢振的王牌對決。

在KBO歷屆5戰3勝制的季後賽中，首戰獲勝球隊有76.5%（26/34）晉級韓國大賽。韓華雖拿下首戰，但第2戰落敗，形勢再度陷入膠著。這場柳賢振與胡拉多的王牌對決，將是左右韓國大賽門票歸屬的關鍵戰。

