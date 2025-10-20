運動雲

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

記者游郁香／綜合報導

曾效力美國職棒洋基與水手隊的委內瑞拉籍捕手蒙特羅（Jesús Montero），驚傳月初已不幸離世，享年35歲。蒙特羅在2011年登上大聯盟，曾被視為洋基農場最具潛力的強打捕手，但隔年就被交易到水手，隨後還捲入禁藥風波，2015年就黯然結束大聯盟生涯。

根據《ESPN》報導，蒙特羅在當地時間10月4日於家鄉發生嚴重車禍，騎乘機車與卡車相撞後陷入昏迷，送醫搶救多日仍因傷重不治，消息震撼整個南美棒壇。

委內瑞拉職業棒球聯盟（LVBP）在社群平台X（原Twitter）發布聲明哀悼，「委內瑞拉棒壇沉痛告別蒙特羅……他留下了對棒球不懈努力與熱愛的傳承。今日，棒球界為他的離去哀悼，同時也懷著感激記住他——感謝他每一支令球迷振奮的全壘打、感謝他每一次為國家榮譽而戰的時刻，以及感謝他成為年輕世代相信夢想能實現的榜樣。」

▲▼前洋基捕手蒙特羅因車禍離世，享年35歲。（圖／翻攝自X／New York Yankees）

▲前洋基捕手蒙特羅因車禍離世，享年35歲。（圖／翻攝自X／New York Yankees）

作為小聯盟時期備受矚目的新秀，蒙特羅曾兩度入選未來之星全明星賽（All-Star Futures Game），並於2011年9月在紐約洋基完成大聯盟初登場。他在那個賽季出賽18場，繳出 .996 OPS、擊出4支全壘打並貢獻12分打點，幫助洋基奪下美聯東區冠軍。

蒙特羅曾被視為洋基未來的強打希望，2011年在《MLB Pipeline》排名全聯盟第9、為球團頭號新秀，僅21歲就升上大聯盟。2012年至2015年間，這位委內瑞拉籍球員效力西雅圖水手，共出賽208場，累積24支全壘打、92分打點，曾擔任捕手、一壘手及指定打擊等多個位置。他大聯盟生涯打擊率為.253，累積28支全壘打與104分打點。

蒙特羅生涯因禁藥問題蒙上陰影。2016年在多倫多藍鳥小聯盟體系期間，因藥檢呈陽性、檢出興奮劑「二甲基丁胺（dimethyl butylamine）」遭禁賽50場，這是他第2次因違反禁藥規定受罰，第一次則是在2013年。

在家鄉聯賽方面，蒙特羅曾在委內瑞拉冬季聯盟效力馬加利亞內斯航海家（Navegantes del Magallanes）、拉拉紅雀（Cardenales de Lara）及蘇利亞老鷹（Águilas del Zulia）等隊，出戰6季後於2021年宣布退休。

