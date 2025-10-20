曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

Former Yankees catcher Jesús Montero has passed away at the age of 35.



Montero made his MLB debut with the Yankees in 2011, hitting four home runs in the month of September. He was traded to the Mariners after the season and played four seasons for Seattle. RIP. pic.twitter.com/k6i63RMXlF — Yankees Videos (@snyyankees) October 19, 2025

記者游郁香／綜合報導

曾效力美國職棒洋基與水手隊的委內瑞拉籍捕手蒙特羅（Jesús Montero），驚傳月初已不幸離世，享年35歲。蒙特羅在2011年登上大聯盟，曾被視為洋基農場最具潛力的強打捕手，但隔年就被交易到水手，隨後還捲入禁藥風波，2015年就黯然結束大聯盟生涯。

根據《ESPN》報導，蒙特羅在當地時間10月4日於家鄉發生嚴重車禍，騎乘機車與卡車相撞後陷入昏迷，送醫搶救多日仍因傷重不治，消息震撼整個南美棒壇。

委內瑞拉職業棒球聯盟（LVBP）在社群平台X（原Twitter）發布聲明哀悼，「委內瑞拉棒壇沉痛告別蒙特羅……他留下了對棒球不懈努力與熱愛的傳承。今日，棒球界為他的離去哀悼，同時也懷著感激記住他——感謝他每一支令球迷振奮的全壘打、感謝他每一次為國家榮譽而戰的時刻，以及感謝他成為年輕世代相信夢想能實現的榜樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲前洋基捕手蒙特羅因車禍離世，享年35歲。（圖／翻攝自X／New York Yankees）

作為小聯盟時期備受矚目的新秀，蒙特羅曾兩度入選未來之星全明星賽（All-Star Futures Game），並於2011年9月在紐約洋基完成大聯盟初登場。他在那個賽季出賽18場，繳出 .996 OPS、擊出4支全壘打並貢獻12分打點，幫助洋基奪下美聯東區冠軍。

蒙特羅曾被視為洋基未來的強打希望，2011年在《MLB Pipeline》排名全聯盟第9、為球團頭號新秀，僅21歲就升上大聯盟。2012年至2015年間，這位委內瑞拉籍球員效力西雅圖水手，共出賽208場，累積24支全壘打、92分打點，曾擔任捕手、一壘手及指定打擊等多個位置。他大聯盟生涯打擊率為.253，累積28支全壘打與104分打點。

蒙特羅生涯因禁藥問題蒙上陰影。2016年在多倫多藍鳥小聯盟體系期間，因藥檢呈陽性、檢出興奮劑「二甲基丁胺（dimethyl butylamine）」遭禁賽50場，這是他第2次因違反禁藥規定受罰，第一次則是在2013年。

在家鄉聯賽方面，蒙特羅曾在委內瑞拉冬季聯盟效力馬加利亞內斯航海家（Navegantes del Magallanes）、拉拉紅雀（Cardenales de Lara）及蘇利亞老鷹（Águilas del Zulia）等隊，出戰6季後於2021年宣布退休。