古林睿煬燃燒火球魂「不能讓氣勢停下來」　助火腿續命吐心聲

▲古林睿煬。（圖／截自火腿官方Ｘ）

▲古林睿煬。（圖／截自火腿官方Ｘ）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿在洋聯高潮系列賽第5戰以7比1擊敗軟銀，從開局3連敗的絕境強勢反撲，拉出3連勝逼平戰局，朝史上首見的「0勝3敗逆轉晉級」邁進。台灣右投古林睿煬此戰挺身而出，主投4.2局僅被敲2安打無失分、飆出6次三振，為球隊奠定勝基。他受訪表示，「不能讓大家的氣勢停下來。」

古林在首局就全力開火，面對軟銀4棒柳田悠岐，雙方纏鬥9球，他以全場最快的157公里火球讓對方揮空三振後，振臂怒吼展現霸氣。根據日媒《體育報知》報導，他賽後說：「不去想能投幾局，只想一個打者、一個打者壓制，目標是不讓對方得分。」穩住首局危機後，他越投越順，完美封鎖王者軟銀打線。

報導指出，這是古林的「復活登板」，他在6月因左腹斜肌受傷離隊，9月18日以救援身份復出，卻遭軟銀打者栗原敲出追平轟吞下敗投。之後再度因上半身不適下放二軍，直到10月8日紅白戰才短暫登板1局。本場是他自6月3日對阪神以來首次先發，古林坦言：「不安是有的，但球隊一直在往前，我不能讓大家的氣勢停下來。」

日本火腿延續「背水反擊」的韌性，從谷底連贏3場，將戰局逼入最終決戰。古林說：「（連敗時）球隊沒有低迷的氣氛，我也能跟上這股氣勢。」第6戰預計由達孝壽中4天休息再登板先發，全隊將以總動員姿態挑戰奇蹟晉級。

關鍵字： 古林睿煬日本火腿軟銀洋聯高潮反轉晉級

