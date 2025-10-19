運動雲

林子偉美技連發救球隊！謙稱MVP是團隊：我們就是來玩來鬧的

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿在台灣大賽第2戰，靠著威能帝7局好投，以及林子偉攻守俱佳的表現，以2比1險勝兄弟，系列戰取得2連勝。關鍵8局下，林子偉在無人出局滿壘時策動雙殺，成為比賽轉捩點。他賽後直言，「開心！只要能幫助球隊都是好事！」

▲▼中職林子偉。（圖／記者李毓康攝）

▲林子偉。（圖／記者李毓康攝）

8局下，兄弟岳東華、宋晟睿連續敲安形成一、二壘有人，林志綱纏鬥滿球數敲三壘滾地球，形成滿壘危機。黃韋盛擊出滾地球時，林子偉積極趨前，果斷傳本壘封殺跑者，隨後面對代打曾頌恩，與隊友策動雙殺，守住1分領先。

林子偉直言，「當下那是很振奮的一件事情，因為滿壘，但他們沒有人得到分數，對我們來說也是最好的防守、最好的幫助，因為比賽就是打團隊。」

對於自己從季後挑戰賽一路以來多次製造雙殺，林子偉笑說沒有在特別計算次數，「其實真的沒有什麼想法，團隊都是MVP，只要這樣下去，團隊都是MVP。」

他強調，防守就是要幫助球隊，「就像我剛講的，做到自己最好的一面，最好的防守要拿出來，能夠幫助球隊，特別是季後賽、冠軍戰，是一件非常快樂的事情，就算打不好，我今天其實也沒打很好，所以更希望防守能夠幫助球隊。」

談到比賽後段每局都瀕臨失分危機，林子偉直言，「其實每一局都滿關鍵的，畢竟打到這裡了，兄弟一定會想辦法得分，不管是他們還是我們，只要自己球隊最好的拿出來，幫助球隊就好。」他再次強調，「沒有個人MVP，團隊就是MVP。」

林子偉暖心一幕也被鏡頭捕捉——他在二壘刺殺詹子賢後拍了對方一下，他賽後還原當下，「我以為他有不舒服，因為我是背對他，沒有看到他，接到球轉過去的時候他才滑下來，就在想他是不是不舒服。」

面對4萬名球迷的震撼氣氛，如何頂住壓力？林子偉坦言，多少會緊張，「但我們就是放開一點。我們是從季後賽一路打上來的球隊，就不要給自己太多壓力，享受這個舞台。」

他也笑稱，「就像胖哥（林泓育）、阿立（林立）講的吧，就是放開一點、開心一點，我們是來玩的，我們是來鬧的！不要給自己太大的壓力，我覺得胖哥跟隊長是做得滿好的。」

關鍵字： 棒球林子偉樂天桃猿台灣大賽防守影音

