「新手奶爸」克羅馬飆30分大三元　雲豹狂勝21分奪本季首勝

▲▼雲豹「新手奶爸」克羅馬上演大三元表現。（圖／雲豹提供）

▲雲豹「新手奶爸」克羅馬上演大三元表現。（圖／雲豹提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹今日迎來新賽季首戰，在客場與福爾摩沙夢想家交手，靠著「新手奶爸」克羅馬（Lasan Kromah）繳出30分、13助攻、10籃板大三元表現，新加盟的麥卡洛（Chris McCullough）也挹注19分、13籃板雙十數據，終場以104比83擊退夢想家奪本季首勝。

克羅馬上半場就火力全開，前兩節轟下全場最高19分並送出7次助攻，麥卡洛、米勒(Malcolm Miller)、林信寬等人在進攻端也有所發揮，幫助球隊半場取得6分領先，搭配團隊防守端展現十足韌性，下半場易籃後團隊持續在防守端加壓，一路保持領先優勢直到終場。

▲▼雲豹「新手奶爸」克羅馬上演大三元表現。（圖／雲豹提供）

總教練羅德爾很開心賽季首戰就能贏球，他說：「不管對手是否因為主場背靠背（連2場）出戰而影響狀態，我們球隊攻守兩端的策略都執行的很好，也維持48分鐘的競爭心態，最終才能順利拿下這場比賽！」

繳出大三元數據的克羅馬認為，這場比賽雙方打得很激烈，最開心的是球隊有展現近期訓練成果並拿下勝利，但這只是新賽季的第一場比賽，還是有些細節上的問題要回去與團隊一起修正。

替補出發的「金牌特務」林信寬攻下12分並送出3次助攻，他表示：「這場比賽有打出我們年輕球隊應有的活力，今年球風加入了更多快攻元素，球隊也有徹底執行，能夠拿下這場勝利，要把一切功勞歸功於團隊！」

關鍵字： TPBL桃園台啤永豐雲豹克羅馬

