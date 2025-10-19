這才是台灣至寶！古林再次用笑容與日文圈粉　球迷讚用力量壓柳田

▲古林睿煬。（圖／截自火腿官方Ｘ）

記者楊舒帆／綜合報導

「台灣至寶」古林睿煬在生涯季後賽初登板，就繳出4.2局無失分的強勢表現，壓制「王者軟銀」，賽後登上英雄訪問台時再次秀出流利日文，圈粉無數。

古林睿煬在英雄訪問中，用流利的日文向球迷喊話：「明天也一起加油！（あしたも一緒に頑張ろう！）」全場球迷隨即報以熱烈歡呼，氣氛沸騰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

社群平台X（前身為推特）上，「グーリン（古林）」迅速登上日本熱門話題榜。網友紛紛留言：「謝謝古林！」、「要感謝當初簽下他的球團！」、「日文進步好多！」、「這才是台灣的至寶！」、「竟然能用力量壓制柳田！」、「古林的笑容超可愛！」等讚嘆聲不斷。

針對古林睿煬僅差一打席就能拿下勝投資格，球迷之間也掀起熱議，「球數限制」一度登上X熱搜。許多網友留言表示：「新庄為什麼要換古林？是因為牧原那個打席嗎？」、「咦！勝利投手竟然是山崎福也！？我一直以為會是古林，但他在第5局中途被換下，原來這樣就沒有勝投資格啊！真的，自從他（山崎福也）轉去中繼後，勝投就一場接一場地拿呢。」

也有日本球迷留言：「我一直都很信任古林。他能在這樣的舞台上完成任務，真的值得讚賞。做得好，他是個了不起的投手。在有限的出場限制下仍能投出這樣的表現，真的非常感謝。」