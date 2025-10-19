運動雲

不斷更新／兄弟滿壘中計！林子偉策動雙殺　桃猿守住8局2比1領先

▲▼中華職棒台灣大賽第一場由中信兄弟出戰樂天桃猿。圖為樂天打者林立。（圖／記者湯興漢攝）

▲林立。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣大賽G2於19日在大巨蛋開打，連兩場4萬人滿場，桃猿先發洋投威能帝前7局強壓兄弟打線，林立敲首打席全壘打，桃猿7局上靠林子偉滾地球再添1分，兄弟7局下靠著許基宏長打以及威能帝暴投，攻下1分，終結連15局無得分窘境。8局下陳冠宇遇到亂流，兄弟攻佔滿壘，林子偉策動雙殺脫困，守住2比1領先。

▲▼ 2025中職台灣大賽G2，威能帝。（圖／記者李毓康攝）

▲ 2025中職台灣大賽G2，威能帝。（圖／記者李毓康攝）

林立首局首打席開轟，陳晨威隨後敲出安打，林子偉執行短打推進，不過最後留下殘壘。前一次在台灣大賽首打席開轟的打者也是桃猿，蔡建偉2011年10月19日在台南球場面對陳逸宸所轟出。

兄弟1局下由黃韋盛保送上壘，岳政華短打、王威晨滾地球，黃韋盛推進上三壘，許基宏擊出三壘飛球。

兄弟詹子賢2局下掃出直擊左外野的安打，但遭到陳晨威回傳球刺殺在二壘前。王政順兩出局後敲出安打，但火力沒延續。

▲▼2025中職台灣大賽G2，詹子賢 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2025中職台灣大賽G2，詹子賢 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2025中職台灣大賽G2，詹子賢 。（圖／記者李毓康攝）

林立3局上又率先敲出安打，陳晨威偷點形成內野安打，林智平擊出投手前滾地球，球從李博登手套彈出，跑者推進至二、三壘，梁家榮掃出中外野飛球，岳政華撲接美技沒收安打。

林承飛4局上掃出二壘安打，兩出局後，許基宏也跳躍接殺，瓦解桃猿攻勢。5局上江坤宇選到保送，王政順敲出雙殺打，威能帝再製造滾地球。

李博登首打席挨轟後回穩，投完6局，用95球，被敲7安，奪5次三振，失1分。威能帝投完6局用81球，被敲2安打，有2次保送，無失分。

而兄弟在台灣大賽前15局都沒有得分，打破1993年統一獅連續13局無得分紀錄，面對兄弟首戰0比1落敗，第2場在第5局才得分，台灣大賽前13局都沒有得分。

7局上，李博登退場，吳俊偉登板，成晉敲出安打，林政華左膝挨觸身球保送，林立短打失敗。陳晨威敲安打形成滿壘，林子偉擊出游擊滾地球靠野手選擇上壘，跑者跑回1分，攻下桃猿第2分。

7局下，威能帝續投，王威晨遭到三振，許基宏掃出右外野深遠二壘安打，兄弟團隊本場第一支長打，詹子賢擊出內野滾地球，許基宏攻佔三壘，威能帝卻發生暴投，送兄弟1分，這1分也讓兄弟解套，終結連15局無得分紀錄。

8局上，江忠城登板，梁家榮掃出安打，林承飛推進失敗，宋嘉翔敲飛球，巧妙落點讓岳東華回傳二壘刺殺梁家榮，桃猿提出挑戰仍維持原判。成晉隨後敲安打，再度攻佔一、二壘，兄弟換上蔡齊哲登板，以飛球解決林政華拆彈成功。

▲▼2025中職台灣大賽G2，陳冠宇 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳冠宇靠林子偉穩守守住滿壘危機振奮大吼 。（圖／記者李毓康攝）

8局下，岳東華敲出左外野安打，宋晟睿也敲安打攻佔一、二壘，林志綱代打企圖短打，纏鬥到滿球數，收打敲出三壘滾地球仍上壘，滿壘時刻黃韋盛敲出滾地球，野手選擇上壘，林子偉積極趨前傳本壘，將跑者封殺。陳冠宇製造滾地球，林子偉策動雙殺守住領先。

威能帝主投7局，用93球，被敲3支安打，奪5次三振，有2次保送，僅失1分，威能帝在7局下因暴投失分，中斷個人總冠軍賽跨季連續 18 局數無失分，追平聯盟總冠軍賽記錄，包含18 局無失分的中込伸（2002-2003）與郭進興（1996）紀錄。

 

▲▼2025中職台灣大賽G2，許基宏 。（圖／記者李毓康攝）

▲許基宏 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼岳政華。（圖／截自CPBL TV）

▲岳政華。（圖／截自CPBL TV）

