林泓育有望後半段上場　古久保曝何品室融被換下原因：太亢奮抽筋了

樂天桃猿資深強打林泓育今（19）日仍未出現在先發名單中。總教練古久保健二表示，林泓育身體狀況比前一天稍好，預計有機會在比賽後半段登場，但最終仍得視練習情況而定。

「感覺比昨天好一點了，就是比賽後半段可能有機會上場，我想大家應該都很想看到他上場。不過還是得看看他練習的狀況，練習結束後再決定。」古久保說。

桃猿在這次台灣大賽陣容帶了不少年輕選手，包括去年選秀第二輪指名的何品室融，以及今年剛選進的第二輪指名許賀捷。

其中何品室融昨天先發上陣，但中途提前退場。對此，古久保健二表示，整體打擊內容沒有太特別，「也確實有好好地去打，但就是沒安打。」

古久保也點出何品未來課題，「面對那種等級的一流投手，他未來還是要想辦法面對、克服，這就是經驗的一部分。至於為什麼換下他，是因為他有點太亢奮了，結果腳抽筋了。」

今年選秀才進入職棒的許賀捷，本季下半季才升上一軍，這次季後賽名單中也名列其中。對於這位潛力新秀，古久保給予肯定與期待。

「當然，我們對他未來的期待是能成為二壘的主力。再來是，他的打擊和守備能力，相較其他選手其實算是比較突出，所以這次把他帶進來。」