運動雲

>

林泓育有望後半段上場　古久保曝何品室融被換下原因：太亢奮抽筋了

▲林立、林泓育。（圖／樂天桃猿提供）

▲林泓育。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿資深強打林泓育今（19）日仍未出現在先發名單中。總教練古久保健二表示，林泓育身體狀況比前一天稍好，預計有機會在比賽後半段登場，但最終仍得視練習情況而定。

「感覺比昨天好一點了，就是比賽後半段可能有機會上場，我想大家應該都很想看到他上場。不過還是得看看他練習的狀況，練習結束後再決定。」古久保說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃猿在這次台灣大賽陣容帶了不少年輕選手，包括去年選秀第二輪指名的何品室融，以及今年剛選進的第二輪指名許賀捷。

其中何品室融昨天先發上陣，但中途提前退場。對此，古久保健二表示，整體打擊內容沒有太特別，「也確實有好好地去打，但就是沒安打。」

古久保也點出何品未來課題，「面對那種等級的一流投手，他未來還是要想辦法面對、克服，這就是經驗的一部分。至於為什麼換下他，是因為他有點太亢奮了，結果腳抽筋了。」

今年選秀才進入職棒的許賀捷，本季下半季才升上一軍，這次季後賽名單中也名列其中。對於這位潛力新秀，古久保給予肯定與期待。

「當然，我們對他未來的期待是能成為二壘的主力。再來是，他的打擊和守備能力，相較其他選手其實算是比較突出，所以這次把他帶進來。」

關鍵字： 棒球樂天桃猿新秀比賽教練

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

兄弟力拚扳回一城G2打線出爐！王政順、詹子賢先發

兄弟力拚扳回一城G2打線出爐！王政順、詹子賢先發

桃猿G2打線打線出爐！林政華、宋嘉翔先發

桃猿G2打線打線出爐！林政華、宋嘉翔先發

「台灣金孫」助火腿逼出最終決戰！新庄監督興奮狂喊「One more」

「台灣金孫」助火腿逼出最終決戰！新庄監督興奮狂喊「One more」

WBSC年度榮耀　12強冠軍陳傑憲年度球員、曾豪駒最佳教練

WBSC年度榮耀　12強冠軍陳傑憲年度球員、曾豪駒最佳教練

恩師林岳平赴日見證！古林睿煬4.2局好投：告訴自己只能拚了

恩師林岳平赴日見證！古林睿煬4.2局好投：告訴自己只能拚了

水手教頭也震撼！大谷翔平「3轟＋10K」驚天演出：載入歷史的比賽

水手教頭也震撼！大谷翔平「3轟＋10K」驚天演出：載入歷史的比賽

黃迪揚推楊貴媚「終身成就獎」　鍾欣凌驚：你好敢講

熱門新聞

古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分　火腿7比1逆襲逼出G6殊死戰

潛力超越大谷翔平！佐佐木朗希季後賽爆發　日名投：撐整季真怪物

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

兄弟力拚扳回一城G2打線出爐！王政順、詹子賢先發

桃猿G2打線打線出爐！林政華、宋嘉翔先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬火球壓制軟銀4.2局無失分

2朗希大爆發　日名投：撐整季真怪物

3大谷封神表現後10小時　紀念T就開賣

4大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！

5中信兄弟G2先發打線出爐！

最新新聞

1林立首打席全壘打史上第2人

2詹子賢銜哀歸隊　王威晨有一個預感

3三星逼平！瑞恩季後賽表現不佳

4曾豪駒讚陳傑憲奪獎「實至名歸」

5凱樂頂替波賽樂　大巨蛋不輸道奇球場

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

悍將感恩會／鈴木駿輔開唱周興哲神曲　台灣大賽支持樂天奪冠

梁家榮兩打點建功盼創建桃猿未來　喊話「咬緊牙根看好自己」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

蕭敬騰〈夢一場〉唱到心坎　林智勝揭落淚原因...俏皮喊今天不哭了

謝祖武沾兒子的光當頒獎人　謝展榮要他拚「終身成就獎」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

黃迪揚推楊貴媚「終身成就獎」　鍾欣凌驚：你好敢講

鳳小岳抱回迷你劇集視帝！　謝謝老婆照顧中風父親
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366