讚嘆大谷翔平進入獨角獸模式　弗里曼抱頭：那球根本無法測量

▲▼羅伯斯盛讚大谷翔平：「史上最強季後賽表現！」 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平在國聯冠軍戰G4締造「單場3轟＋10K」神蹟，率道奇挺進世界大賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平在國聯冠軍戰G4繳出「封神」表現，締造「單場3轟＋10K」神蹟，隊友弗里曼（Freddie Freeman）賽後驚嘆，大谷已經進入「獨角獸模式」。大谷單場第2轟記錄上顯示飛行距離469英尺（約143公尺），但弗里曼直呼，「我敢說實際飛得更遠，根本無法測量！」

大谷昨日以「第一棒、指定打擊兼投手」身分先發，首局就在投手丘上連飆3K完美開局，接著立刻在第1個打席轟出陽春砲，寫下MLB史上首位「以先發投手身分擊出首局首打席全壘打」的紀錄。

第3打席更轟出一支飛行距離達469英尺（約143公尺）的特大號全壘打，球飛出右外野深處，震撼全場，隊友們紛紛抱頭不敢置信。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／道奇X）

▲弗里曼賽後盛讚大谷翔平進入「獨角獸模式」。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

大谷投球端同樣宰制對手，主投6局用100球僅被敲2安打、投出3次四壞，無失分並送出10次三振。就在退場後的7局上，他又從終結者梅吉爾（Trevor Megill）手中擊出中外野全壘打，完成史無前例的「單場3轟＋10K」神蹟。

隊友弗里曼當時看到大谷的全壘打時整個人愣住、抱頭驚呼，賽後仍難掩激動地說，「我真的說不出話來，單場3轟又10次三振？那球雖顯示469英尺，但我敢說實際飛得更遠，根本無法測量！這真是難以置信。我早就知道他遲早會爆發，那一刻，他完全進入了『獨角獸模式』！」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平弗里曼FreddieFreeman國聯冠軍戰季後賽世界大賽

