古林睿煬關鍵先發搭檔「完封勝捕手」　軟銀變陣小心第一棒

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿「台灣金孫」古林睿煬19日迎接日職生涯關鍵一戰，火腿在高潮系列賽決勝輪背水一戰，於3敗後連拿2勝逼出第5戰。火腿打線公布，捕手搭檔為田宮裕涼，兩人曾在5月合作投出完封勝。

古林睿煬今年5月11日於日職投出職業生涯首場完封勝，面對樂天金鷲僅用98球完投9局，只被敲2支安打、沒有四死球，送出7次三振，內容相當壓倒性。當時他與田宮展現絕佳默契。古林賽後表示：「幾乎沒有拒絕配球，田宮引導得非常好。」

關鍵戰役再度由田宮裕涼擔任搭檔，火腿打線依序為：左外野手水谷瞬、游擊手山縣秀、指定打擊雷耶斯（Franmil Reyes）、三壘手郡司裕也、一壘手清宮幸太郎、捕手田宮裕涼、右外野手萬波中正、中外野手矢澤宏太、二壘手水野達稀。

軟銀方面，據日媒《Daily Sports》報導，在二連敗後大幅調整打線，首次將外野手柳田悠岐安排在第4棒。柳田在第2戰轟出關鍵3分砲，目前在CS決賽已連續4場擊出安打，狀況極佳。

原本固定打第1棒的柳田位置，改由內野手野村勇頂上。野村在本系列賽已敲出2發全壘打，且對日本火腿此戰先發右投古林睿煬表現亮眼，例行賽對戰6打數敲出3安打、1發全壘打，成績相當出色。

軟銀打線依序為：游擊手野村勇、中外野手周東佑京、右外野手柳町達、左外野手柳田悠岐、指定打擊正木智也、三壘手栗原陵矢、一壘手山川穗高、捕手海野隆司、二壘手牧原大成。