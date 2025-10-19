大谷翔平「不是現實中的人類」　NFL傳奇讚嘆：根本是生化人！

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平又創傳奇！在18日（台灣時間）國聯冠軍系列賽第4戰登場，他以「第一棒、投手兼指定打擊」身份先發，單場轟出3發全壘打、投出6局無失分10K的誇張成績，率隊奪勝、封王晉級。就連前NFL超級球星、被譽為「史上最強防守端鋒」的J.J.華特（J.J. Watt）都看傻了，直呼：「太不公平了！他根本是生化人！」

原本被質疑打擊低迷的大谷翔平，這一夜徹底爆發。首局雖讓首名打者保送上壘，但隨即連飆3K奪回節奏，接著在自己的首打席就敲出開路全壘打。第4局再炸出飛行距離469英尺（約142.9公尺）的「場外彈」，第7局在MVP呼聲中再度開轟，單場三響砲震撼全場！他同時主投到第7局退場，完美演出讓球迷直呼：「這根本是漫畫情節！」

華特全程緊盯比賽，當大谷首局開轟時，他在X（前Twitter）發文：「Shohei Ohtani，這太不公平了！」接著在第4局再見證二轟後，他連發推文驚呼：「到第4局為止，他已在投手丘奪下6K，自己又打出2發全壘打！而且這是國聯冠軍賽！他是賽博格（生化人），不是現實中的人！」當大谷完成單場3轟、成為季後賽史上第11位達成此壯舉的球員時，華特再度讚嘆：「這絕對是史上最偉大的運動員表現之一。我從沒看過像大谷翔平這樣的存在！」

事實上，華特早在2021年就開始關注大谷翔平，當時他在X上寫道：「大家都在討論大谷翔平，但還遠遠不夠。他在棒球界做到的事太誇張！」2023年6月，大谷在投打兩端同時領先聯盟時，華特也再次感嘆：「我到現在仍不敢相信這件事沒有被更廣泛討論……他真的太不尋常了！」其實兩人過去曾合照過，而華特的兒子也是大谷翔平的忠實粉絲。

▲華特(J.J. Watt)。（圖／達志影像／美聯社）