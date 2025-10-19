勇士「如預期」裁掉小柯瑞！第15人暫空缺　美媒曝操作考量

Golden State Warriors have waived Seth Curry



Curry is expected to re-sign with the team 'when they have sufficient financial flexibility to bring him back', per @TheSteinLine pic.twitter.com/SCn2qPI6CP — Bleacher Report (@BleacherReport) October 18, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士如外界預期，今（19）日宣布釋出小柯瑞（Seth Curry），不過這並非雙方分道揚鑣的結局。根據《ESPN》記者史雷特（Anthony Slater）報導，這位球隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）的弟弟，有望在11月中重新回到灣區，現在只是因為受到第二層硬上限限制，正式名單上第15個席次暫時空缺。

小柯瑞今夏以一份無保障的Exhibit 9合約加入勇士訓練營，隨隊練球並參加唯一一次客場之旅，但未在熱身賽登場。由於勇士本季薪資總額已高達2億630萬美元，距離「第二層硬上限（second tax apron）」只有150萬美元，球團無法再負擔小柯瑞的老將底薪，選擇暫時將他釋出。這也意味著勇士新賽季開打時，第15個名單位置將保持空缺。

勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy）先前受訪時就曾透露，球隊仍在評估小柯瑞的合約狀況，「他是一年合約，我們會邊打邊看。確實有一些薪資和上限的問題需要處理，但那是策略團隊要去計算的事。」根據隨隊記者史雷特報導，勇士可能會在11月中後再度簽回小柯瑞，以維持整季的薪資彈性。

▲勇士釋出小柯瑞，預計11月中再簽回。（圖／達志影像／美聯社）

小柯瑞上季效力夏洛特黃蜂，主要擔任替補，場均能貢獻6.5分、1.7籃板。若他順利重返勇士，灣區將是他近5季效力的第5支球隊，也是他生涯首次與哥哥柯瑞並肩作戰。柯瑞自2009年以第7順位被勇士選中後，從未離開灣區，兩度榮膺MVP與得分王，率隊奪下4座總冠軍，上季仍繳出場均24.5分、6助攻與全聯盟最高的場均4.4顆三分球。

勇士上季戰績48勝34敗，近3季2度止步西區準決賽，新賽季將於10月22日開打，灣區大軍開幕戰對手是洛杉磯湖人。