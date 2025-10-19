運動雲

水手教頭也震撼！大谷翔平「3轟＋10K」驚天演出：載入歷史的比賽

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美聯冠軍系列賽持續進行中，水手隊將於20日（台灣時間）在加拿大多倫多迎戰藍鳥，展開關鍵第6戰。前一天是移動日，球隊進行練習後，總教練威爾森（Dan Wilson）出席記者會，談到球隊現況與大谷翔平的「神級表現」。

水手隊在前一戰靠著羅利（Cal Raleigh）的追平轟與蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）的滿貫砲，戲劇性逆轉勝出，目前以3勝2敗聽牌，離球隊史上首度打進世界大賽只差一步。

威爾森教頭表示：「在這個時期能保持專注真的很關鍵。外界雜音很多，但球員們表現得非常棒。不過我們的任務還沒完成，真正的戰鬥明天才開始。」

就在水手隊戲劇性逆轉的同一天，洛杉磯道奇的大谷翔平也在國聯冠軍系列賽上演「3轟＋10K」的驚天表現，再次震撼棒球界。

威爾森教頭被問到此事時，忍不住驚嘆：「那真是難以置信的表現，前所未有！能在投打兩方面都做到那樣的程度，幾乎無法想像人類能辦到。那場比賽真的太精彩了，我要恭喜道奇隊的晉級——那絕對是一場會被載入歷史的比賽！」

水手隊若能在第6戰收下勝利，將首次挺進世界大賽，屆時極有可能對上由大谷翔平領軍的洛杉磯道奇，上演夢幻對決。

