WBSC年度榮耀　12強冠軍陳傑憲年度球員、曾豪駒最佳教練

▲陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒壘球總會（WBSC）大會為全球棒壇最重要的會議之一，每兩年舉行一次，討論世界棒壘球發展方向。中華棒協榮譽會長、亞洲棒球總會（BFA）會長暨中信金控副董事長辜仲諒，18日順利連任WBSC執行副會長，上午獲頒「金鑽榮譽獎章」（WBSC Order of the Golden Diamond），成為本屆大會唯一獲此殊榮的亞洲棒壇人士。而且12強中華隊總教練曾豪駒、隊長陳傑憲也都獲得年度獎項表揚。

WBSC表示，辜仲諒執行副會長不僅是金融界具影響力的企業家，更長期致力於推動亞洲棒球發展，展現遠見與教育理念。他領導的中信兄弟多年來在中職屢創佳績，而中華隊也在2024年勇奪世界棒球十二強賽（P12）冠軍，為台灣棒球寫下新頁。曾豪駒與陳傑憲讓世界看見台灣也獲得年度獎項殊榮，這次大會手冊封面印上陳傑憲手比胸口手勢的經典照片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自2022年接任WBSC執行副會長以來，辜仲諒積極推動「棒球外交」，成功爭取P12預賽、WBC資格賽，以及U12、U15、U18世界盃等多項賽事落腳台灣，讓台灣年年都有國際級賽事登場。根據WBSC近四年官方統計，台灣共承辦七項國際賽事，次數高居亞洲第一、世界第二（僅次於墨西哥）。此外，台灣近四年在國際賽事中共獲7面銀牌、8面銅牌，持續展現競爭力。

辜仲諒表示，世界棒球排名前五名中有三支亞洲球隊（台灣、日本、韓國），顯示亞洲棒球實力持續崛起。他強調：「亞洲擁有45億人口，是棒球發展最具潛力的區域。未來若能串聯亞洲各國職棒，籌組『亞洲大聯盟』，將能進一步提升棒球在世界體壇的重要地位。」