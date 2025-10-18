運動雲

辜仲諒會長獲頒WBSC「金鑽榮譽獎章」　唯一亞洲棒壇人士

▲辜仲諒會長獲頒WBSC「金鑽榮譽獎章」　唯一亞洲棒壇人士。（圖／WBSC提供）

▲辜仲諒會長獲頒WBSC「金鑽榮譽獎章」　唯一亞洲棒壇人士。（圖／WBSC提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

2025年第六屆世界棒壘總會（WBSC）會員大會今（18）日於泰國曼谷盛大舉辦，在全球129個國家和地區、近300位會員代表共同見證下，WBSC執行副會長暨亞洲棒球總會（BFA）會長辜仲諒上午獲頒「金鑽榮譽獎章」（WBSC Order of the Golden Diamond），讚揚其遠見、教育理念以及扎根亞洲基層棒球的傑出貢獻，不僅強化亞洲棒球的根基，更啟發新一代的運動員與球迷；辜仲諒會長也是此次WBSC大會唯一獲此殊榮的亞洲棒壇人士。

WBSC會員大會下午將進行本屆會議重頭戲，改選執行副會長等多項重要職務，名單預計傍晚才會揭曉。

為了穩固臺灣在世界棒壇的核心地位，以及華人參與國際體育組織的最高職銜，辜仲諒會長在改選前一刻仍積極與各國會員代表互動交流，不放棄一絲空檔，爭取更多會員支持。

辜仲諒會長強調，棒球是一項充滿智慧、挑戰與教育性質的運動，他期望持續促進亞洲地區與各大洲的賽事交流，擴大棒球參與人口，透過棒球推廣永不放棄、遇強則強的棒球精神，以運動打造一個美好世界。

WBSC會員大會為世界棒壇最重要的會議，每兩年召開一次，商議全球棒壘球發展規劃，下午最後一項議程為執行委員、財務長、秘書長、執行副會長的改選議題。

辜仲諒會長認為，體育運動無國界之分，可以跨越語言、文化、種族的藩籬，WBSC長期致力打造一個更公平、健康與和平的棒壘球環境，透過良性競爭促進社會融合。

WBSC大會在介紹辜仲諒會長為「金鑽榮譽獎章」獲獎人時特別提及，辜仲諒會長是金融界知名企業家，也是臺灣最大金融控股公司之一中國信託金控（CTBC Financial Holding）的大股東，在他的領導與支持下，中信兄弟（CTBC Brothers）多年來在中華職棒大聯盟屢創佳績，而中華隊也於去（2024）年在WBSC世界棒球十二強賽（P12）勇奪冠軍。

棒球是臺灣國球，辜仲諒會長於2022年接任WBSC執行副會長之後，運用其影響力落實「棒球外交」，爭取P12預賽、世界棒球經典賽（WBC）資格賽、亞洲棒球錦標賽，以及U12、U15、U18國際賽落腳臺灣，年年都有國際賽事，不僅成功打響臺灣承辦賽事的聲譽，也讓中華隊在家鄉站上國際棒球舞臺。

辜仲諒會長更透過其人脈力邀國際棒球組織要角來臺，大幅提升臺灣棒球國際能見度，包括WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）及亞洲各國棒球協會會長頻繁訪臺，世界全壘打王「OH桑」王貞治也於2023年底特別來臺，為臺北大巨蛋開出歷史性的一球，成為世界棒壇佳話。

▲辜仲諒會長獲頒WBSC「金鑽榮譽獎章」　唯一亞洲棒壇人士。（圖／WBSC提供）

▲辜仲諒會長獲頒WBSC「金鑽榮譽獎章」　唯一亞洲棒壇人士。（圖／WBSC提供）

▲辜仲諒會長獲頒WBSC「金鑽榮譽獎章」　唯一亞洲棒壇人士。（圖／WBSC提供）

▲辜仲諒會長獲頒WBSC「金鑽榮譽獎章」　唯一亞洲棒壇人士。（圖／WBSC提供）

▲辜仲諒會長獲頒WBSC「金鑽榮譽獎章」　唯一亞洲棒壇人士。（圖／WBSC提供）

