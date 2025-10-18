運動雲

兄弟最多勝、最多救援與統一獅並列　今晚拚改寫台灣大賽紀錄　

▲中信兄弟全隊喊話。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年中華職棒台灣大賽將於10月18日在台北大巨蛋開打，根據聯盟統計，歷年總冠軍賽累計已達179場，本屆系列戰有望再創多項里程碑。中信兄弟若奪勝並有投手拿下救援成功，就將超越統一，獨居總冠軍賽「最多勝」與「最多救援成功」紀錄第一。

中信兄弟今年是隊史第17度打進總冠軍賽，追平統一並列史上最多，目前10冠也與統一獅並列最多。兄弟在總冠軍賽累計48勝與20次救援成功，皆與統一並列第一。

個人方面，王威晨、江坤宇與岳東華等人延續多項跨季紀錄，其中岳東華連15場上壘、江坤宇連10場安打，展現穩定火力。鄭凱文跨季連續3場勝投，呂彥青則締造跨季連續4場救援成功的紀錄。

樂天桃猿隊史賽第 12 次參賽，曾7度奪冠，在總冠軍賽累計63支全壘打，投手方面，朱承洋跨季連續11局都有三振、威能帝則保持跨季連續12局無失分，展現堅強投手戰力。

聯盟資料顯示，總冠軍賽至今共有63場滿場、126場觀眾人數破萬、17場超過兩萬人、2場突破三萬人。首戰18日於台北大巨蛋登場，門票已全數售罄，預料將刷新大巨蛋累計觀眾紀錄，並挑戰成為史上第二座「破兩萬觀眾場次達四場」的球場，目前最多的是洲際棒球場，共有8場突破兩萬人次。

