艾德曼敲釀酒人怪物新人致勝安：運氣好　道奇投手群「前所未見」

▲▼道奇艾德曼。（圖／路透）

▲艾德曼。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇二壘手艾德曼（Tommy Edman）今（17）日在主場對密爾瓦基釀酒人的國聯冠軍賽G3擔任第5棒先發出場，面對「怪物新人」米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）時成功擊出致勝安打，賽後他笑稱「只是運氣好」。

在1比1平手的第6局，米蕭羅斯基先遭史密斯（Will Smith）擊出左外野安打，接著弗里曼（Freddie Freeman）獲得保送，形成一、二壘有人的絕佳得點圈機會，輪到艾德曼打擊。

艾德曼揮擊對方投出的低角度滑球，結果打出鋒利的中間方向平飛安打，二壘跑者史密斯全速衝回本壘拿下致勝分，他賽後笑著回顧：「我只是想辦法咬住球而已，能搶下那1分，我覺得真的只是運氣好。」

這一擊終於讓已經投出9次三振的對方王牌新秀退場，道奇主場球迷瞬間陷入狂歡，艾德曼回憶說：「那傢伙真的很厲害，球的威力太誇張了。」

儘管最終成功突破，但艾德曼仍滿懷敬意地形容：「他的球路動作非常特別，出手點很靠前，看起來就像是從頭頂正上方直接往下砸過來，對付他最重要的是先習慣那種球路，再去思考怎麼進攻，老實說，他的球真的是非常強勁，是個非常難纏的投手。」

道奇距離連續2年挺進世界大賽只差1勝，艾德曼談到當前陣容時露出笑容：「老實說，我從沒見過這樣的投手群，我們有4個王牌等級的先發在季後賽輪值裡，對手這一路上也碰過很多強投，明天輪到的是翔平，對我們來說輕鬆多了，能不用對上他真的是太好了，這支球隊真的很有趣。」

