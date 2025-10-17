運動雲

41歲薛茲爾5.2局飆5K好投！藍鳥8比2擊敗水手扳平系列戰


記者王真魚／綜合報導

水手對藍鳥的美聯冠軍系列戰第4戰中，以2比8慘遭逆轉，在主場吞下2連敗，系列戰被追成2比2平手。決勝第5戰將於17日（台灣時間18日）在西雅圖舉行。

水手在2局下靠著奈勒（Josh Naylor）擊出右中間方向陽春砲率先破蛋。然而先發卡斯提歐（Luis Castillo）在3局失守，被轟出2分砲遭逆轉，並在1出局滿壘時退場；接替登板的斯皮爾（Gabe Speier）隨即投出保送，送給藍鳥擠回保險分，單局失3分。4局又因布拉許（Matt Brash）暴投失分，比分被拉開。

打線方面，水手打者被41歲老將薛茲爾（Max Scherzer）的曲球徹底壓制，前5局只靠奈勒的全壘打攻下1分。6局2出局一、二壘時，蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）擊出右外野適時安打追回1分，但奈勒從一壘攻佔三壘時遭巴傑（Addison Barger）好傳封殺，攻勢終止。

水手投手群在7、8局又接連失分，最終以2比8落敗。雖然奈勒單場3安打表現亮眼，但2棒蘿利（Cal Raleigh，例行賽60轟）3打數無安打，全隊僅擊出5支安打。

這場失利讓水手喪失在主場封王、首次闖進世界大賽的機會，系列戰勝負將移師多倫多進行第6戰。

薛茲爾本場季後賽初登板，主投5.2局被敲3安失2分，送出5次三振，展現老將身手。他在3局以牽制抓到壘上跑者，是他自2015年以來首次在季後賽牽制出局；5局面對1棒亞羅薩倫納（Randy Arozarena）時，用一顆犀利曲球三振對手，怒吼慶祝。這是他自2019年世界大賽以來首度在季後賽奪勝，生涯季後賽奪三振累積至176次，排名史上第5。

薛茲爾今年因右手拇指發炎休養近三個月，例行賽僅出賽17場，戰績5勝5敗、防禦率5.19。先前因頸部不適缺席分區系列賽，但這場關鍵戰役，他以三座賽揚獎與兩屆世界大賽冠軍的資歷，再次證明自己的價值。

7局上，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出右外野陽春砲，締造單一季後賽球團新紀錄的第5轟；8局吉梅涅茲（Andrés Giménez）補上2分打點適時安打，連同3局的2分砲，單場貢獻4分打點，幫助藍鳥鎖定勝局。

▲塞揚王牌薛茲爾（Max Scherzer）回春，藍鳥客場大勝水手追平戰局 。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞揚王牌薛茲爾（Max Scherzer）回春，藍鳥客場大勝水手追平戰局 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球水手藍鳥美聯冠軍老將

