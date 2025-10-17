運動雲

葛拉斯諾5.2局8K僅失1分　「真的太關鍵」感謝蒙西的精彩守備

▲▼道奇葛拉斯諾。（圖／路透）

▲葛拉斯諾。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今（17）日在與密爾瓦基釀酒人的國聯冠軍賽G3先發登板，雖然未能拿下勝投，但他共投5.2局，僅被擊出3支安打、失1分，送出8次三振，穩定地撐住比賽節奏，為球隊的3連勝做出貢獻，賽後他感謝隊友蒙西（Max Muncy）的關鍵守備。

在隊友先馳得點後的第2局，葛拉斯諾被首名打者德賓（Caleb Durbin）擊出三壘安打，接著被鮑爾斯（Jake Bauers）補上安打遭到追平，儘管失分，但他沒有崩盤，3局面對對手中心棒次時，連續讓強打群三振出局。

賽後葛拉斯諾回顧道：「一開始節奏有些亂，狀態不好的時候，手和腳的動作節奏容易脫節，讓投球節奏被打亂，不過隨著比賽進行，感覺慢慢回來了。」

他雖在前2局就用38球，但逐漸找回狀態：「今天我多用了伸卡球，所有球種的出手都能確實揮動手臂，伸卡球即使出手稍慢一點，也能回到好球帶，幫我順利搶到球數，整體來看，我的身體節奏和動作流暢度都有改善。」

第2局1出局三壘有人的情況下，三壘手蒙西在前進守備時迅速撲下滾地球，並轉身將球傳回本壘，成功阻止三壘跑者得分，葛拉斯諾感激地說：「那個守備真的太關鍵了，毫無疑問是今天的『比賽最佳守備』。」

他接著說：「在1分差的情況下，如果那球變成第2分，戰局會完全不同，多虧那個守備，我才能順利逃出那局，之後也能更有節奏地在好球帶進攻，蒙西真的做出了一個了不起的守備。」

葛拉斯諾自認是個完美主義者，對每球都會過度講究，但他也透露自己正在調整心態：「現在我盡量專注於當下，不再過度責備自己，我只是用我擁有的東西去比賽，不去想讓每球都完美，也不再對細節過度修正。」他補充道：「我試著讓自己頭腦清晰，只要上投手丘專注投球就好，這樣的感覺很好。」

上個球季道奇奪下世界大賽冠軍，但他因右肘傷勢缺席整個季後賽，今年終於能親自登上舞台，他露出滿意笑容說：「能實際上場並為球隊貢獻，這真的是最棒的感覺。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇葛拉斯諾蒙西

