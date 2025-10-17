道奇3連勝晉級機率97.6％！史上僅紅襪0比3上演史詩逆轉

▲ 道奇佐佐木朗希守住勝果 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

在季後賽7戰4勝制系列賽中，取得3勝0敗的球隊，共有41次其中40次最終晉級，勝率高達97.6％。道奇今（17）日於主場以3比1擊敗釀酒人，在國聯冠軍戰（NLCS）搶下3連勝「聽牌」，距離世界大賽僅一步之遙。大谷翔平首局敲出個人季後賽首支三壘安打率先掀起攻勢，佐佐木朗希9局完美守下勝利。

此戰大谷擔任「1棒指定打擊」，首局首打席就敲出三壘安打。隨後2棒貝茲（Mookie Betts）補上適時二壘安打，大谷輕鬆跑回本壘，為道奇先馳得點。

6局下，道奇在1比1僵局中把握機會，1出局一、二壘有人時，艾德曼（Tommy Edman）擊出中間方向安打送回超前分，加上對方失誤再下一城，將比分拉開至3比1。

先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）繳出優質先發，主投5局2/3僅被敲3安、失1分並送出7次三振。9局則交由新任守護神朗希登板，他僅用13球讓對手三上三下，收下季後賽第3次救援成功，也替球隊鎖住3連勝的戰果。

根據MLB.com記者藍斯（Sarah Langs）統計，過去在7戰4勝制系列賽中，3勝0敗的球隊有41次，最終有40次晉級（97.6%），其中31次更完成橫掃。

在歷史上，唯一能從0勝3敗逆轉的球隊，是紅襪於2004年美聯冠軍戰對上洋基時創下的傳奇紀錄。