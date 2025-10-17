運動雲

>

道奇3連勝聽牌！大谷翔平三壘打率先得分　朗希完美救援

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

帶著2勝0敗優勢回到主場應戰的洛杉磯道奇，今（17）日與密爾瓦基釀酒人進行國聯冠軍系列賽第3戰，打擊陷入低潮的大谷翔平首打席就敲出三壘打，雖然之後被追成1比1平手，但在6局靠著艾德曼（Tommy Edman）適時安打與對手失誤，一舉攻下2分再度超前，最終由佐佐木朗希登板關門，道奇最終以3比1搶下3勝0敗聽牌優勢。

釀酒人此戰依舊採用與第1戰相同的「開局投手」策略，派出左投艾許比（Aaron Ashby）先發。面對3戰連續交手的艾許比，大谷翔平在首局首打席，雖被外角低滑球逼得重心不穩，仍以單手將球掃向右外野線，展現驚人打擊控制力，隨即快腿狂奔直上三壘，接著在2棒貝茲（Mookie Betts）的二壘安打助攻下率先為球隊攻下分數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，道奇先發右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在2局上被追平比數。之後釀酒人派出右投米修洛夫斯基（Jacob Misiorowski）接替，他成功封鎖道奇打線，使比賽進入雙方互相壓制的投手戰，前半場以1比1平手進入後段。

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

6局下，道奇由史密斯（Will Smith）擊出安打開啟攻勢，一出局後形成一、二壘有人局面，接著艾德曼擊出中間方向的適時安打再度超前比分。隨後在兩出局一、三壘情況下，釀酒人投手烏里比（Abner Uribe）牽制傳球失誤，讓道奇再添保險分，擴大為3比1。

接著，道奇派出維西亞（Alex Vesia）、崔南（Blake Treinen）與班達（Anthony Banda）輪番壓制對手，守住局勢。9局上，佐佐木朗希登板關門。首名打者擊出游擊與三壘之間的深遠滾地球，但貝茲上演驚人的跳傳守備完成出局；接著讓第6棒弗雷利克（Sal Frelick）擊出游擊飛球出局，最後用招牌的指叉球讓第7棒達比恩（Caleb Durbin）揮空三振，完美收尾。

最終道奇以3比1贏球，在系列賽取得3勝0敗聽牌，朝著連續兩年晉級世界大賽邁出關鍵一步。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

大谷翔平強勢甦醒　首局三壘安打締造史上首見紀錄

大谷翔平強勢甦醒　首局三壘安打締造史上首見紀錄

中職前球星「豹子腿」方昶詠遭辱：假球腿、還沒死　不忍提告了

中職前球星「豹子腿」方昶詠遭辱：假球腿、還沒死　不忍提告了

道奇3連勝聽牌！大谷翔平三壘打率先得分　朗希完美救援

道奇3連勝聽牌！大谷翔平三壘打率先得分　朗希完美救援

「我由衷地讚賞！」羅伯斯驚豔佐佐木朗希大復活：沒人想像得到

「我由衷地讚賞！」羅伯斯驚豔佐佐木朗希大復活：沒人想像得到

感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

火腿吞2連敗陷背水一戰　新庄監督喊話：連贏4場創造新劇本

火腿吞2連敗陷背水一戰　新庄監督喊話：連贏4場創造新劇本

林書豪之後台籃第一人！　夢想家球星林俊吉個人簽名鞋款將問世

林書豪之後台籃第一人！　夢想家球星林俊吉個人簽名鞋款將問世

道奇3連勝晉級機率97.6％！史上僅紅襪0比3上演史詩逆轉

道奇3連勝晉級機率97.6％！史上僅紅襪0比3上演史詩逆轉

他球棒輕輕一撥就三壘安打！釀酒人教頭「左投群」對付大谷翔平

他球棒輕輕一撥就三壘安打！釀酒人教頭「左投群」對付大谷翔平

【人美心善】苗栗男護童中刀！檸檬「2度探望」超暖　女兒感動曝：爸最開心的一天

熱門新聞

林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

大谷翔平強勢甦醒　首局三壘安打締造史上首見紀錄

中職前球星「豹子腿」方昶詠遭辱：假球腿、還沒死　不忍提告了

道奇3連勝聽牌！大谷翔平三壘打率先得分　朗希完美救援

「我由衷地讚賞！」羅伯斯驚豔佐佐木朗希大復活：沒人想像得到

感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全遭統一戰力外　妻發文力挺

2大谷首局三壘安打締造史上首見紀錄

3前中職球星遭辱假球腿、還沒死開告了

4道奇3連勝聽牌！朗希完美救援

5羅伯斯讚賞佐佐木朗希大復活：沒有人能想像得到

最新新聞

1NBA生涯第18季　衛少全新背號曝光

2薛茲爾怒吼教頭！外媒揭賽前暴走畫面

3艾德曼敲怪物新人致勝安：運氣好

4「真的太關鍵」葛拉斯諾感謝蒙西！

5薛茲爾好投！藍鳥8比2水手扳平系列戰

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

李洋接掌運動部第一件事曝！　喊話同仁：每天運動30分鐘

【人美心善】苗栗男護童中刀！檸檬「2度探望」超暖　女兒感動曝：爸最開心的一天

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

「一代女皇」潘迎紫為金鐘來台　超凍齡大秀二頭肌

【驚險瞬間】26歲女開車撞機車海　2騎士噴飛...她再衝50m才停

【吃炸藥？】等飯糰等到砸攤 失控男怒吼：什麼態度！店家無奈不提告
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366