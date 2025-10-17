道奇3連勝聽牌！大谷翔平三壘打率先得分　朗希完美救援

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

帶著2勝0敗優勢回到主場應戰的洛杉磯道奇，今（17）日與密爾瓦基釀酒人進行國聯冠軍系列賽第3戰，打擊陷入低潮的大谷翔平首打席就敲出三壘打，雖然之後被追成1比1平手，但在6局靠著艾德曼（Tommy Edman）適時安打與對手失誤，一舉攻下2分再度超前，最終由佐佐木朗希登板關門，道奇最終以3比1搶下3勝0敗聽牌優勢。

釀酒人此戰依舊採用與第1戰相同的「開局投手」策略，派出左投艾許比（Aaron Ashby）先發。面對3戰連續交手的艾許比，大谷翔平在首局首打席，雖被外角低滑球逼得重心不穩，仍以單手將球掃向右外野線，展現驚人打擊控制力，隨即快腿狂奔直上三壘，接著在2棒貝茲（Mookie Betts）的二壘安打助攻下率先為球隊攻下分數。

不過，道奇先發右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在2局上被追平比數。之後釀酒人派出右投米修洛夫斯基（Jacob Misiorowski）接替，他成功封鎖道奇打線，使比賽進入雙方互相壓制的投手戰，前半場以1比1平手進入後段。

6局下，道奇由史密斯（Will Smith）擊出安打開啟攻勢，一出局後形成一、二壘有人局面，接著艾德曼擊出中間方向的適時安打再度超前比分。隨後在兩出局一、三壘情況下，釀酒人投手烏里比（Abner Uribe）牽制傳球失誤，讓道奇再添保險分，擴大為3比1。

接著，道奇派出維西亞（Alex Vesia）、崔南（Blake Treinen）與班達（Anthony Banda）輪番壓制對手，守住局勢。9局上，佐佐木朗希登板關門。首名打者擊出游擊與三壘之間的深遠滾地球，但貝茲上演驚人的跳傳守備完成出局；接著讓第6棒弗雷利克（Sal Frelick）擊出游擊飛球出局，最後用招牌的指叉球讓第7棒達比恩（Caleb Durbin）揮空三振，完美收尾。

最終道奇以3比1贏球，在系列賽取得3勝0敗聽牌，朝著連續兩年晉級世界大賽邁出關鍵一步。