感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

▲▼ 洗手新日常記者會-廉世彬,禹洙漢,河智媛。（圖／記者黃克翔攝）

▲廉世彬、禹洙漢、河智媛。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

樂天桃猿在季後挑戰賽驚奇逆轉統一獅，強勢挺進台灣大賽，今（16）日球團公布2場主場賽事的啦啦隊應援名單，其中韓援三本柱禹洙漢、河智媛因既有行程撞期，遺憾無法來台，廉世彬則確定2戰賽事全面出席。

桃猿本次在台灣大賽共有2場主場賽事，分別為21日在台北大巨蛋與22日於桃園棒球場。

21日的大巨蛋場次共有21位Rakuten Girls到場，包括小紫、宋宋、筠熹、貝佳頤、高橋佳帆、卉妮、陳伊、穎樂、熊霓、KIRA、廉世彬、若潼、Nikki、禹菡、岱縈、崔荷潾、曲曲、沈珈妤、溫妮、丘薆、琳妲。

▲▼Rakuten Girls台灣大賽應援名單。（圖／截自Rakuten Girls Facebook）

▲Rakuten Girls 21日台灣大賽應援名單。（圖／截自Rakuten Girls Facebook）

隔日移師桃園棒球場的22日場次，應援陣容則為18人，包含小紫、筠熹、高橋佳帆、卉妮、陳伊、穎樂、KIRA、MIKA、廉世彬、若潼、禹菡、岱縈、崔荷潾、曲曲、芷軒、沈珈妤、溫妮、琳妲。

▲▼Rakuten Girls台灣大賽應援名單。（圖／截自Rakuten Girls Facebook）

▲Rakuten Girls 22日台灣大賽應援名單。（圖／截自Rakuten Girls Facebook）

廉世彬、禹洙漢、河智媛本季在Rakuten Girls組成韓援三本柱，球迷關心三本柱是否會出現在台灣大賽的應援舞台，不過隨著賽程日期確定，禹洙漢、河智媛遺憾因既有排程撞期，3人中僅有廉世彬能親臨現場應援。

禹洙漢、河智媛本季除了擔任樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls外，同時也在韓國職棒替韓華鷹應援，本季韓華鷹以例行賽年度第2作收，將從17日起展開對決三星獅的季後賽，而禹洙漢、河智媛早前就已排定21日將出席韓華鷹應援，由於桃猿賽程較晚敲定，才未能出席台灣大賽。

另外，禹洙漢、河智媛在23日也有正官庄紅火花排球隊的應援，若要出席22日於桃園棒球場的啦啦隊行程，加上20、21、24日都有早排定的應援活動，屬實對身體健康狀態極度不友善。

▲▼禹洙漢、河智媛。（圖／截自Instagram s2uhan、hajiwon.22）

▲禹洙漢、河智媛。（圖／截自Instagram／s2uhan、hajiwon.22）

禹洙漢此次因舊有工作行程無法來台，特別以中文向球迷致歉，並為樂天桃猿送上祝福：「以令人感動的3連勝，樂天隊進入季後賽，很可惜，因為事先預定的日程，雖然不能在賽場上親自助威，讓樂天隊奪冠，我會在韓國為你加油的！」

河智媛也於Instagram發布限時動態表示遺憾：「因為提前安排好的日程，這次季後賽不能親自參加，但我會在韓國為樂天隊加油的！Rakuten Nonstop。」

河智媛班表：
韓華鷹17、18、2021
正官庄紅火花23、31日
首爾友利卡24、28日

禹洙漢班表：
韓華鷹17、18、2021
正官庄紅火花23、31日
首爾友利卡24

▲▼Nikki和廉世彬互動可愛。（圖／樂天桃猿提供）

▲廉世彬。（圖／樂天桃猿提供）

另外，確定出席2場主場應援的廉世彬，其實原先在21、22日也有重要行程，但她更動安排，出席台灣大賽替樂天桃猿助威，令球迷相當動容：「她對於樂天做出實際行動，這對於支持她的人來說應該很幸福。」「所有人都感受到世彬的誠意。」

 
