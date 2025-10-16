明天輪到我！葛拉斯諾誓接棒好表現　道奇投手「傳染」像魔法

▲葛拉斯諾。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）預定於國聯冠軍賽G3先發出賽，他今（16）日談到自己的心情與球隊狀態，認為道奇投手群互相「傳染好表現」的說法非常有趣。

葛拉斯諾在與費城人系列賽G1後援登板，投1.2局無失分；G4改為先發，主投6局無失分，幫助球隊以再見勝利晉級，即將登板的這場比賽，將是他本次季後賽的第3次出賽。

前2戰由史奈爾（Blake Snell）與山本由伸分別先發奪勝，道奇在客場取得2連勝，葛拉斯諾讚嘆道：「真的非常令人印象深刻，能在客場投出那樣的內容並連拿2勝，意義重大。」他也補充：「明天就輪到我了，我會做好計畫，盡全力投出一場好比賽。」

當被問到投手之間是否也像打者一樣會「傳染好表現」時，葛拉斯諾笑著說：「那就太棒了，老實說『傳染』這個說法聽起來很帥，有點像魔法。」

他隨後理性分析道：「實際上應該只是大家同時進入好狀態的時機剛好重疊而已，我們的先發投手與打線都很完整，狀態好的時候就會接連出現。從數據上看，這樣的機率其實挺高的，如果真的有所謂的氣勢，那希望明天能輪到我也感染到那股氣勢。」

葛拉斯諾去年因右肘傷勢錯過整個季後賽，只能在場外見證球隊奪冠，不過他強調從那段經驗中學到最重要的一點就是團結的力量。

葛拉斯諾說：「那時候我們整個球隊無論比賽、搭車或搭飛機，幾乎都是一起行動，也不確定是誰開始的，但全隊一起行動已成為我們的文化，像羅哈斯（Miguel Rojas）、貝茲（Mookie Betts）雖各有小團體，但基本上大家都在一起，有點像小聯盟那種感覺，這種一體感讓我們更強，也延續到今年，我相信我們的默契就是球隊的力量所在。」