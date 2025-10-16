我們仰賴他！　羅伯斯點名大谷翔平是晉級關鍵　

▲道奇總教練羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

國聯冠軍系列賽第3戰將於17日在道奇體育場開打，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）出席官方記者會，面對媒體提問時，焦點再次集中在季後賽打擊低迷的大谷翔平身上。

羅伯斯在分區系列賽期間曾公開指出：「以那樣的狀況，是無法在世界大賽取勝的。」

談及這番話時，他強調立場未變：「那個想法沒有改變，貢獻並不只是打擊率而已；翔平能持續待在打線裡，能上壘，讓貝茲（Mookie Betts）有打點機會，這些都算是很棒的貢獻。」

在密爾瓦基的兩場比賽中，他的打席內容非常出色，正是我所期待的表現，距離世界大賽還有一段路要走，但毫無疑問，他掌握著關鍵，」羅伯斯說。

羅伯斯接著透露，自己能感受到大谷狀態的回升，同時也希望他承擔起更多的責任感，「他是球隊的重要核心，我們需要他在攻守兩端都有影響力。」

至於大谷在分區系列賽與聯盟冠軍系列賽的打擊策略差異，羅伯斯表示：「他對好球帶的掌握非常到位，也能主動等待自己想要的球並積極揮棒，對我來說，這些都是非常正面的訊號。」

他也指出，大谷在前一輪系列賽中或許有些情緒起伏：「我認為在分區系列賽時，他有點焦躁不安，不過那是理所當然的，反而我喜歡那種鬥志；他是非常有天賦的球員，而我們也依靠翔平，當他沒達到自己高標準時會感到沮喪，那正是競爭心的表現。」

羅伯斯最後讚賞大谷的準備態度：「他的準備一向都很完美，季後賽還沒結束，接下來還有很多比賽要打。」