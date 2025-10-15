運動雲

「變心」不挺釀酒人！哈利伯頓披大谷球衣　自爆遭取消開球脫粉

記者游郁香／綜合報導

NBA溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）最近成了美國職棒季後賽的「話題人物」，原因不是他突然跨界打棒球，而是原為釀酒人鐵粉的他，近日連續披上敵對球衣，包括大谷翔平的道奇17號戰袍。他透露自從去年季後賽淘汰公鹿，同在密爾瓦基的釀酒人取消他的開球活動，自己就已經「脫粉」。

「新控球之神」哈利伯頓今年率溜馬一路挺進總冠軍賽，卻在搶七大戰遭逢阿基里斯腱重傷，2025-26賽季也宣告報銷。目前正在養傷的他，上周進場觀看溜馬對雷霆的季前賽，他坐在板凳席上，身穿一件芝加哥小熊隊球衣。巧合的是，小熊當天正好與釀酒人進行國聯分區系列賽第5戰。

兩天後，哈利伯頓又換上二刀流巨星大谷翔平的道奇戰袍，而道奇那天和釀酒人進行國聯冠軍賽首戰。出生於威斯康辛州奧許可許（Oshkosh），距離密爾瓦基不到兩小時車程的哈利伯頓，原本是釀酒人死忠球迷，他一系列「反向」操作立刻掀起熱議。

▲溜馬王牌球星哈利伯頓首節意外無碰撞情況下傷退、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／ 達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓因被取消開球機會決定「脫粉」，改穿釀酒人對手球衣力挺。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓今年4月作客《The Pat McAfee Show》節目時自爆，原本受邀在去年夏天到釀酒人主場開球，但在NBA季後賽首輪率領溜馬淘汰密爾瓦基公鹿後，這個活動突然被取消。

哈利伯頓苦笑說，「我以前是釀酒人球迷，本來要在去年夏天開球的，但我們在季後賽打敗公鹿後，他們就把這計畫取消了。於是我就說，『好吧，那我不再是釀酒人球迷了。』」

此後，他幽默地宣告自己成為「自由球迷」，隨時可以替任何球隊加油。結果在國聯冠軍賽首戰，道奇以2比1擊敗釀酒人，他自然樂見其成。不過外媒打趣表示，若釀酒人闖進世界大賽，他可能得趕快準備好西雅圖水手或多倫多藍鳥球衣。

