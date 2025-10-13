運動雲

《絕勝》電影熱血開拍！重現中華隊12強奪冠榮耀　蔡其昌大讚

▲中華職棒大聯盟蔡其昌會長。（圖／記者胡冠辰攝）

▲中華職棒大聯盟蔡其昌會長。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

由威剛科技與瀚草文創共同投資、金獎團隊傾力打造的年度熱血電影鉅作《絕勝》，今（13日）於台北舉行盛大開拍記者會；該片由《角頭－大橋頭》、《進行曲》導演姜瑞智與《寒蟬效應》、《大約在冬季》金馬提名導演王維明共同執導，並邀請多位影視界頂尖幕後團隊加盟，強強聯手即將點燃影迷熱血！

《絕勝》取材自「2024年世界棒球12強賽」中華隊奪得世界冠軍的真實事件，劇情聚焦於總教練曾豪駒自不被看好、歷經重重挑戰，到率領中華隊以「開心打球」的哲學逆勢突圍、締造台灣史上首座世界冠軍的過程；電影不僅再現熱血賽事，更強調策略、團隊與心靈層面的力量，展現屬於台灣的勇氣與感動。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌特別出席開拍記者會，他表示，雖然自己並非電影圈人士，但「因為題目是棒球，我非常樂意出席致詞」，他強調，棒球電影不僅能延伸運動的熱度，更是推廣棒球文化的重要媒介。

「棒球不論勝負都激勵人心、充滿拼勁與感動，每一年在日本甲子園、台灣黑豹旗，都不斷上演熱血的故事，」蔡其昌說，這次將12強冠軍拍成電影，意義不只是紀錄，更重要的是「透過導演與演員的詮釋，從故事中抽離出能夠激勵人心、啟發社會的力量」。

他也提到，奪冠過程得來不易，背後蘊含無數辛勞與付出：「這部電影不是重現比賽過程，而是重新組合那些能對台灣社會有幫助、對人心有啟發的片段，所以我期待這個電影能夠趕快推出，也能夠賣座，也希望大家透過電影更了解棒球、更支持棒球。」

時間點部分，《絕勝》預計於2026年暑期檔強勢上映。

關鍵字： 中華職棒蔡其昌絕勝12強棒球奪冠中華隊

