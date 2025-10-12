運動雲

>

大谷18打數僅1安！羅伯斯分析低潮原因：這樣贏不了世界大賽

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平季後賽陷入罕見低潮，分區系列賽18打數僅1安。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇順利挺進國聯冠軍系列賽，但陣中「二刀流」巨星大谷翔平打擊陷入空前低潮，18打數僅1安打，打擊率.056、OPS .206，對此總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（12）日在記者會上直言，「那樣的表現是無法贏得世界大賽的。」他期待大谷像去年季後賽時一樣，及時做出「修正」。

大谷在5日對費城人的分區系列賽首戰先發登板，主投6局失3分拿下勝投，道奇9日確定晉級國聯冠軍系列賽，持續朝衛冕邁進，但擔任第一棒的大谷在打擊方面卻陷入苦戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯茲分析，「我認為主要原因是他大部分時間都在對戰左投。但是當他對戰左投時，例行賽的表現並沒有像季後賽這麼糟；每個對手都會盡可能派左投來對付他。」

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯期待大谷能重新調整打擊策略，在國聯冠軍系列賽找回狀態。（圖／達志影像／美聯社）

「他經常對壞球出手，面對好球時又過於保守，所以我期待他能自己回顧這個系列賽，必須改善打擊品質。希望他能活用過去系列賽的經驗來改進，我們需要他表現得更好。」

羅伯斯也罕見說出嚴厲的話語，「那樣的表現是無法贏得世界大賽的。」這番話的背後無疑是滿滿的期待。大谷在去年生涯首次的季後賽之旅中，對教士的分區系列賽也沒能發揮原有的實力，打擊率.200、僅敲出1支全壘打、4分打點、OPS .623。

然而，在對大都會的國聯冠軍系列賽中，他打擊率回升到.364，22打數8安打、擊出2支全壘打、貢獻6分打點、OPS 1.184，成功復甦，對球隊晉級世界大賽做出了巨大貢獻。

羅伯斯回顧道，「『修正』這個詞正是他去年所做的事，也是下一輪系列賽所需要的。」他熱切地說，「重要的是找回好壞球的判斷、在對戰左投時能分辨內角速球和外角變化球等球路的意圖。我期待這樣的修正。他必須改善打擊策略。我對他有期待，全隊也都對他有期待。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯國聯冠軍系列賽季後賽世界大賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭　賽後發文惹共鳴

打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭　賽後發文惹共鳴

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

餅總點出敗戰關鍵：都是保送開始...　9局先派年輕投手有原因

餅總點出敗戰關鍵：都是保送開始...　9局先派年輕投手有原因

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

林政華連兩場未進先發打線9局代跑引熱議　古久保：他身體很健康

林政華連兩場未進先發打線9局代跑引熱議　古久保：他身體很健康

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

熱門新聞

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭　賽後發文惹共鳴

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

餅總點出敗戰關鍵：都是保送開始...　9局先派年輕投手有原因

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平點名猿隊難纏人物

2釀酒人7年後再闖國聯冠軍賽

3道奇國聯冠軍戰強碰釀酒人　超慘數據曝

4宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭

5道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷暖關心

最新新聞

1林泓弦兩戰失誤仍先發　餅總有期許

2波賽樂不喜歡兄弟！直言愛當挑戰者

3季後挑戰賽雙響有輸球魔咒　林安可笑談「差一轟」

4威能帝祈禱手勢直指年度MVP

5大谷翔平本季對釀酒人6戰3轟

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林佳緯季後賽連9戰敲安！奪MVP心繫家鄉災情：感謝鏟子超人

統一獅聽牌！「這種比賽失誤難免」　林岳平點出攻擊分水嶺

林政華連兩場未進先發打線　9局代跑引熱議...古久保：他身體很健康

桃猿逆轉保命　林泓育開轟點燃反攻火苗「贏在團隊發揮」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

范逸臣屏東合體田中千繪！　在國境之南合唱〈國境之南〉

超人＋國軍一起扛國旗！花蓮救災現場超熱血????

【台中毒駕男出院】撞進茶行釀1死1傷！坐輪椅正面曝光

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

【鎖定傳統市場】苗栗女扒手狂偷2萬元！　犯嫌偷竊手法曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366