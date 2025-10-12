大谷18打數僅1安！羅伯斯分析低潮原因：這樣贏不了世界大賽

▲大谷翔平季後賽陷入罕見低潮，分區系列賽18打數僅1安。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇順利挺進國聯冠軍系列賽，但陣中「二刀流」巨星大谷翔平打擊陷入空前低潮，18打數僅1安打，打擊率.056、OPS .206，對此總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（12）日在記者會上直言，「那樣的表現是無法贏得世界大賽的。」他期待大谷像去年季後賽時一樣，及時做出「修正」。

大谷在5日對費城人的分區系列賽首戰先發登板，主投6局失3分拿下勝投，道奇9日確定晉級國聯冠軍系列賽，持續朝衛冕邁進，但擔任第一棒的大谷在打擊方面卻陷入苦戰。

羅伯茲分析，「我認為主要原因是他大部分時間都在對戰左投。但是當他對戰左投時，例行賽的表現並沒有像季後賽這麼糟；每個對手都會盡可能派左投來對付他。」

▲羅伯斯期待大谷能重新調整打擊策略，在國聯冠軍系列賽找回狀態。（圖／達志影像／美聯社）

「他經常對壞球出手，面對好球時又過於保守，所以我期待他能自己回顧這個系列賽，必須改善打擊品質。希望他能活用過去系列賽的經驗來改進，我們需要他表現得更好。」

羅伯斯也罕見說出嚴厲的話語，「那樣的表現是無法贏得世界大賽的。」這番話的背後無疑是滿滿的期待。大谷在去年生涯首次的季後賽之旅中，對教士的分區系列賽也沒能發揮原有的實力，打擊率.200、僅敲出1支全壘打、4分打點、OPS .623。

然而，在對大都會的國聯冠軍系列賽中，他打擊率回升到.364，22打數8安打、擊出2支全壘打、貢獻6分打點、OPS 1.184，成功復甦，對球隊晉級世界大賽做出了巨大貢獻。

羅伯斯回顧道，「『修正』這個詞正是他去年所做的事，也是下一輪系列賽所需要的。」他熱切地說，「重要的是找回好壞球的判斷、在對戰左投時能分辨內角速球和外角變化球等球路的意圖。我期待這樣的修正。他必須改善打擊策略。我對他有期待，全隊也都對他有期待。」