佐佐木朗希戲劇9局下2球關門　道奇驚險擊退費城人取得聽牌優勢

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊7日（台灣時間）與費城人展開分區系列賽G2，道奇靠著史奈爾（Blake Snell）主投6局僅被敲1安打，飆出9次三振、送出4次保送，無失分好投。9局下關鍵時刻由佐佐木朗希登板救援，最終以4比3險勝，取得聽牌優勢。第3戰預定於9日在道奇主場舉行，由山本由伸先發登板。

道奇在7局上攻破費城人防線，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）率先敲出安打開啟攻勢，弗里曼（Freddie Freeman）補上二壘安打，這一擊也將盧薩多（Jesús Luzardo）打退場。

隨後E.赫南德茲（Enrique Hernández）擊出游擊方向滾地球，讓T.赫南德茲衝回本壘先馳得點，蒙西（Max Muncy）選到保送。兩出局後，史密斯（Will Smith）掃出左前安打再添2分。費城人再度換投，由斯特拉姆（Matt Strahm）接替登板，大谷翔平隨後敲出適時安打，攻下第4分。

8局下費城人展開反攻，凱普勒（Max Kepler）敲出三壘安打，透納（Trea Turner）補上安打追回1分。

戲劇性的9局下，道奇牛棚投手崔南（Blake Treinen）遇到亂流，鮑姆（Alec Bohm）敲出安打，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）再打出二壘安打，攻佔得點圈。卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）隨後掃出左外野線邊安打送回2分，將比分追近至1分差。

道奇隨即換上維西亞（Alex Vesia），抓下兩個出局數，但留下一、三壘危機。此時「大魔神」佐佐木朗希登板救火，第2球讓透納擊出二壘方向滾地球，二壘手艾德曼（Tommy Edman）傳球稍嫌不穩，所幸弗里曼及時補救，終於守住勝利。

大谷翔平此戰5打數1安打、貢獻1打點，吞下2次三振，季後賽打擊率為.222。